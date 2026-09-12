Jorrel Hato se ha convertido en el blanco de las críticas en la prensa inglesa tras el Chelsea - Hull City (2-2). El internacional neerlandés, nueve veces con la selección de Países Bajos, cometió un error doloroso en el primer gol encajado por the Blues y fue sustituido al descanso por el técnico Xabi Alonso.

De la nada, Hull igualó a los 28 minutos. Ryan Giles ganó su duelo por la izquierda y puso el balón al área, donde Hato interpretó completamente mal la situación. Belloumi lo aprovechó al máximo y fusiló a Martínez: 1-1. Es sobre todo por esa acción por la que ahora se está señalando a Hato.

“En el primer gol, el dedo señalará directamente al lateral izquierdo, que calculó mal el bote de un centro”, escribió el Daily Express, que habla de una “actuación de terror”. “También ofreció muy poco en ataque, así que no fue ninguna sorpresa que lo sustituyeran al descanso.”

El London Evening Standard tampoco quedó impresionado y hasta le puso a Hato un 3 de nota. “Calculó completamente mal un centro, lo que permitió a Hull marcar el primer gol. Tuvo un par de buenos momentos en ataque, pero no logró causar una verdadera impresión. No fue una gran sorpresa que lo sustituyeran al descanso.”

También Sports Illustrated vio a Hato titubear, aunque eso tendría que ver principalmente con su nueva posición sobre el campo. “Fue sustituido tras una primera parte difícil como lateral izquierdo, en lugar de en el rol de carrilero izquierdo en el que había brillado hasta ahora esta temporada. Calculó mal el bote en el empate de Hull, lo que fue un error de principiante.”

La desafortunada actuación de Hato llega en un mal momento, con la primera convocatoria de Xavi con la selección de Países Bajos a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, se negó a señalar al neerlandés tras el partido.

“El cambio fue simplemente táctico”, explicó en rueda de prensa. “Buscábamos a un jugador con un perfil distinto, alguien que, junto con Pep (Chavarria, red.) y Jorrel, aportara variedad, y esa fue la decisión.”