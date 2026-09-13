Los medios ingleses salen con una dolorosa descripción de Gravenberch tras el tropiezo del Liverpool

Los medios ingleses emiten un duro veredicto sobre Ryan Gravenberch tras el decepcionante empate 0-0 del Liverpool contra el Fulham. El centrocampista neerlandés fue sustituido este sábado tras una hora de juego por el técnico Andoni Iraola.

Iraola todavía no ve en Gravenberch a un titular. El exjugador del Ajax fue utilizado como suplente entre semana contra el Atlético de Madrid y unos días después, en el duelo en casa ante el Fulham, Gravenberch volvió a no completar los 90 minutos.

El Liverpool Echo le da a Gravenberch un 4 por su actuación contra el Fulham. «No supo bien dónde tenía que moverse y a menudo fue ignorado por sus compañeros. Además, Gravenberch pareció muy lento. Una tarde preocupante para él».

«En un intento de aportar nuevos impulsos, Iraola le dio a Ryan Gravenberch su primera titularidad desde el fin de semana inaugural de la temporada. El neerlandés, que en marzo firmó un nuevo contrato de seis años, todavía no ha logrado dejar atrás el mal momento que le afectó hacia el final de la era de Arne Slot», concluye The Athletic.

«Gravenberch no transmitió seguridad cuando negó con la cabeza, abatido, tras una torpe pérdida de balón. Completó 24 de sus 31 pases (77 por ciento) y ganó cuatro de sus siete duelos (57 por ciento)», reza el duro veredicto sobre el neerlandés al servicio de un club inglés.

El Daily Express también se ha alarmado por Gravenberch. «En realidad, nunca volvió a alcanzar de verdad el nivel del año del campeonato 2024/25 y en este partido lo pasó muy mal por momentos. No en vano, fue sustituido tras una hora de juego».

Gravenberch suma esta temporada 183 minutos en cuatro partidos de la Premier League. Además, Iraola le dio 21 minutos contra el Atlético en el partido inaugural de la Liga de Campeones.