Los medios ingleses critican duramente al seleccionador Thomas Tuchel tras el espectacular 4-6 en el Francia-Inglaterra

A pesar de la espectacular victoria 4-6 sobre Francia, que dio a Inglaterra el tercer puesto en el Mundial, Thomas Tuchel recibe críticas en los medios británicos. Consideran que la atractiva táctica ofensiva usada en el partido por el tercer lugar debería haber sido la base también en la semifinal perdida contra Argentina.

Ahora se le critica por ello. La sensación general es que Inglaterra podría haber llegado a la final si hubiera jugado igual en la semifinal. «¿Dónde estaban esas intenciones ofensivas contra Argentina?», se pregunta la BBC.

«Sobre todo por el buen juego de Bukayo Saka, surge la pregunta de por qué no pudo jugar en la semifinal. Mientras que Tuchel decidió hacer ajustes defensivos contra Argentina, aquí no fue así en absoluto».

«¿Ves lo que pasa cuando se ataca en lugar de defender cuando se va ganando, Thomas?», añade el Daily Mail para rematar. «Esto solo aumenta el pesar y la ira de los aficionados». ESPN resalta la diferencia entre ambas citas: «El 4-1-4-1 liberó a los extremos y sorprendió a Francia en cada transición».

Sky Sports concluye que, pese al tercer puesto, Tuchel ha fracasado y su continuidad está en duda. «El seleccionador de Inglaterra falló cuando más importaba, justo lo contrario de por lo que fue contratado. Dejó a Saka fuera contra Argentina y optó por un planteamiento defensivo en la semifinal que fracasó».

The Sun también critica que Tuchel mantuviera a Saka en el banquillo en la semifinal: «Toda Inglaterra creía que estaba lesionado, pero el jugador reveló después del partido que estaba listo para jugar. Esto aumenta la presión sobre Tuchel».

Pese al buen partido, la decepción persiste: «Inglaterra por fin jugó como un campeón del mundo, pero el título ya estaba perdido. En un encuentro confuso y caótico, en lugar de oro se llevaron el bronce».