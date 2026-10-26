Mika Godts mostró por primera vez su verdadera clase en el Paris Saint-Germain el lunes. También ha impresionado a los medios franceses, que hasta ahora se habían mostrado escépticos con el delantero llegado del Ajax.

Con un gol y una asistencia, Godts fue decisivo desde el banquillo en la victoria por 2-0 ante el Olympique de Lyon. En parte gracias a ello, el PSG se hizo con el liderato en Francia.

«Gracias a los suplentes (Mayulu y Godts, n. de la r.), el PSG se pone líder», titula L’Équipe, que disfrutó con el gol del belga. «Con un potente disparo, no dio ninguna opción al portero Dominik Greif».

Foot Mercato vio cómo el PSG tomó el control del partido de la mano de Godts. «El belga tuvo un impacto inmediato. Su entrada fue perfecta, primero por su intensidad, después por su eficacia, y marcó su primer gol con el PSG».

Le Parisien, que antes había sido especialmente crítico, cree que este será un punto de inflexión para Godts, sobre todo ahora que Kvhicha Kvaratskhelia estará lesionado durante un largo periodo. «Quizá esta sea la noche en la que Mika Godts se convirtió definitivamente en jugador del PSG», comienza el diario local.

«Es el momento en el que un recién llegado causa impresión y deja atónitos a sus rivales. Désiré Doué se hizo inmortal de rojiazul en diciembre de 2024, durante el partido de la Liga de Campeones contra el Red Bull Salzburg, con un gol y una asistencia. Ahora la historia se repite. Además, es muy posible que el Lyon sea más fuerte que los austriacos de entonces».

«Los jugadores que ahora están lesionados descubrirán que el equipo ha cubierto perfectamente sus ausencias y que, mientras tanto, han llegado nuevos inquilinos, entre ellos Mika Godts, que se abre paso cada vez más», prosigue Le Parisien. «Sus nuevos compañeros ya le confiaron las llaves del PSG el lunes por la noche».