Los medios flamencos critican el pobre partido de Bélgica y muestran cifras demoledoras

Bélgica volvió a decepcionar el domingo por la noche. Tras el empate contra Egipto (1-1), los Diablos Rojos buscaban redimirse ante Irán, pero no lo lograron. El segundo partido de la fase de grupos terminó 0-0, y solo brilló Thibaut Courtois.

«Por suerte, todavía está Thibaut Courtois. Hizo honor a su apodo, “El Muro”. Al igual que contra Egipto, volvió a lucirse con varias paradas espectaculares. El único Diablo Rojo al más alto nivel», concluye Het Laatste Nieuws.

El mayor punto débil, según el medio, es Alexis Saelemaekers, sustituto de Jérémy Doku. El extremo del AC Milan recibió un 3: «Creó muy poco, rara vez superó a su rival y, cuando apareció en el área, le faltó visión de juego».

Romelu Lukaku, que reemplazó a Charles De Ketelaere, tampoco brilló. Con un 4, comparte la segunda peor nota con Nathan Ngoy, expulsado. «En el descanso, el analista Marc Degryse pidió acertadamente su cambio. Jugó 73 minutos, más de lo esperado”, concluye el diario.

Het Nieuwsblad, que habla de «desilusión», coincide: Courtois recibe un 8 («El mejor belga, y eso no es normal»), mientras que a Saelemaekers critica por «no aprovechar su oportunidad, sin creatividad ni regates».

Kevin De Bruyne, el referente belga de 34 años, tampoco brilló: tras una mejoría en la segunda parte, su 4 no convence.

«Tuvo su primer disparo a puerta —que se fue fuera—. Tuvo una primera parte frustrante, con muchas jugadas fallidas. Tras el descanso, participó de forma más destacada en las jugadas de peligro. No le faltó voluntad, pero…»

El sábado a las 5:00 horas Bélgica cerrará la fase de grupos ante Nueva Zelanda, colista con un punto. Necesita un buen resultado para avanzar, así que el equipo de Rudi García debe mejorar.