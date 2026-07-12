En los cuartos de final entre Argentina y Suiza (3-1), Breel Embolo recibió una tarjeta roja muy discutida. Tras esa decisión, Argentina jugó gran parte del partido con un hombre más. El incidente se debate ampliamente en los medios internacionales.

En un primer momento, Leandro Paredes recibió amarilla por derribar a Embolo. Luego, el VAR llamó al árbitro João Pinheiro a revisar la jugada. Las repeticiones mostraron que Embolo se había tirado antes del contacto.

Por ello, se anuló la amarilla a Paredes y Embolo fue amonestado por simulación. Como ya tenía una amarilla previa por una falta sobre el argentino, vio la segunda y la consiguiente roja.

The Athletic recuerda que la FIFA aplica una interpretación amplia de la norma sobre confusión de personas, lo que hace que la decisión sea controvertida, aunque el árbitro actuó correctamente según las reglas.

«La ironía es que el incidente no se habría podido evaluar si el árbitro no le hubiera mostrado una tarjeta amarilla a Paredes. La simulación de Embolo, por sí sola, no habría sido suficiente para una intervención del VAR. Primero había que mostrarle una tarjeta a Paredes para que se activara el protocolo», escribe The Athletic.

El diario español AS es más crítico y cuestiona la forma en que se tomó la decisión: «La frialdad con la que se tomó la decisión volvió a dar la impresión de que, ante la más mínima duda, se falla a favor de Argentina». Marca también califica la situación de controvertida. «Aunque la norma supone un importante paso adelante para los árbitros, su aplicación sigue siendo controvertida».

La televisión pública suiza SRF añade que la expulsión paralizó al equipo nacional y considera la decisión técnicamente correcta, aunque muy dura. «Decisión técnicamente correcta, pero dura».

La cadena francesa Eurosport lo critica con dureza: «Una simulación grotesca y una salida entre lágrimas: Embolo lo echó todo a perder». Se pregunta: «¿Qué se le pasó por la cabeza? Se tiró al suelo de forma inexplicable y golpeó la pierna de Paredes».

La revista alemana Kicker titula: «Las lágrimas de Embolo». La Gazzetta dello Sport italiana también se centra en el delantero suizo: «Abandonó el campo furioso y entre lágrimas». El diario deportivo italiano califica la tarjeta roja de severa y cuestiona el momento de la intervención del VAR: «El tan comentado incidente fue posible, en parte, gracias a las nuevas reglas».