Los medios españoles ya han visto suficiente y emiten un veredicto unánime sobre Xavi como seleccionador de la selección neerlandesa

La era de Xavi al frente de la selección neerlandesa no ha hecho más que empezar, pero en su país, España, ya consideran que han visto suficiente. La prensa española se muestra llamativamente positiva sobre los primeros partidos del nuevo seleccionador.

Tras el empate 1-1 contra Alemania, el domingo ganó por 1-2 en su visita a Serbia. Aunque el juego no siempre fue brillante, en España ven motivos suficientes para entusiasmarse con el arranque de Xavi.

«Esta nueva era para la selección neerlandesa se afronta con optimismo tras la llegada del seleccionador Xavi, y las prestaciones del equipo no hacen más que alimentar ese entusiasmo», escribe Diario AS. El medio español ya vio razones de sobra para confiar durante el debut ante Alemania. «Jugaron bien contra Alemania y ya entonces estuvieron cerca de la victoria. Contra Serbia terminaron imponiéndose, dominando el partido y aprovechando al máximo a los jugadores en los que Xavi ha depositado su confianza».

También Mundo Deportivo se muestra entusiasmado con las primeras semanas de Xavi como seleccionador. «Desde luego, supera las expectativas en sus primeros pasos como seleccionador», se puede leer. «Aunque Serbia no está en su mejor momento, la victoria de la Países Bajos de Xavi sigue siendo una meritoria actuación, con Meerdink marcando dos veces en su segundo partido internacional».

Según Mundo Deportivo, llamó especialmente la atención la forma en que Países Bajos gestionó la posesión el domingo. «La posesión fue recibida con los brazos abiertos el domingo. Países Bajos lo hizo sin abusar de los pases horizontales, pero mostró de forma constante la voluntad de atacar el área rival y abrir el juego por las bandas. Una característica inconfundible del estilo de juego de Xavi, un hombre que da preferencia a los extremos».

Mundo Deportivo también menciona por último la manera en que Xavi acabó llegando a la selección neerlandesa. «Xavi era la tercera opción, pero la negativa de Guardiola y Slot bien podría convertirse en una bendición para Países Bajos», asegura el medio, plenamente convencido.

La Vanguardia ya ve con claridad la visión futbolística del nuevo seleccionador. «No tiene a nadie con la visión del propio Xavi como jugador, pero sí cuenta con un equipo con la voluntad de asumir el protagonismo con el balón. Con tres delanteros, con extremos y con la intención de no ceder nunca el control en campo rival».