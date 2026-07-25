Los medios españoles no dejan de hablar de Shane Kluivert tras sus primeros minutos con el FC Barcelona

Shane Kluivert hizo el viernes su debut oficioso con el FC Barcelona y dejó una impresión excelente. El hijo de Patrick Kluivert, de dieciocho años, firmó de inmediato una asistencia en la victoria amistosa por 4-1 sobre el CE Europa.

En la preparación para la nueva temporada, el entrenador Hansi Flick decidió incorporar a Kluivert a la convocatoria. El joven atacante ya había mostrado muchas cosas buenas en los equipos juveniles del Barcelona y, con muchos internacionales aún sin regresar de sus vacaciones, este era el momento ideal para que Kluivert diera el paso.

Mundo Deportivo se deshace en elogios sobre la actuación de Kluivert. “Esta fue la primera prueba real para Shane Kluivert, y la superó con brillantez. El extremo neerlandés, que fue titular con Hansi Flick, puso desde la banda izquierda un centro preciso que Héctor Fort cabeceó para marcar el segundo gol del Barcelona”.

“Aunque no jugó los 90 minutos completos, el tiempo que estuvo sobre el campo fue suficiente para dejar una impresión muy positiva. Esto confirma que la decisión de Flick de incluirlo en el primer equipo durante la pretemporada estaba más que justificada”, continúa.

El periódico incluso cataloga a Kluivert como uno de los mayores talentos surgidos de la cantera. En España, por tanto, se piensa que le espera un gran futuro.

“Su capacidad para superar a los defensores por la banda, su visión y su polivalencia para jugar en cualquier posición de ataque lo han convertido en uno de los talentos más prometedores de La Masia. El club, consciente de su potencial, renovó su contrato el pasado abril hasta 2028, un paso que no sorprendió a nadie.”

Por el momento, Kluivert será el único neerlandés que vea acción en el Barcelona. Esta semana, de hecho, se supo que Frenkie de Jong estará de baja durante un tiempo. Sufrió una lesión de rodilla en el Mundial.