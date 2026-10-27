Los medios españoles llegan exactamente a la misma conclusión sobre la victoria de Harry Kane en el Balón de Oro

Los periódicos españoles trazaron el lunes por la noche un paralelismo entre la victoria de Harry Kane en el Balón de Oro y la de Lionel Messi en 2010. Los medios consideran que tu jurado ha antepuesto la «clase individual» a los títulos colectivos y que la autopromoción para ganar el premio no sirve de nada.

Kane fue elegido el lunes por la noche mejor futbolista de la temporada pasada. Recibió el premio por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que quedaron segundo y tercero, respectivamente.

El País sostiene que «los goles pesaron más que los títulos». El medio español destacó que Yamal ha ganado casi todos los títulos imaginables, con la excepción de la Champions League, pero que Kane ha marcado más goles.

MARCA llega a la misma conclusión y establece una comparación con la entrega de 2010. Entonces Messi ganó el premio por delante de Iniesta y Xavi, pese a que estos dos últimos conquistaron el Mundial.

También AS señala que los goles son lo más importante para ganar el premio. Kane marcó 73 goles esta temporada, quedó tercero en el Mundial y ganó todos los títulos nacionales con el Bayern. El periódico considera que su elección es merecida y escribe que las campañas de autopromoción no sirven de nada.

El Confidential profundizó en la autopromoción de Mbappé y Yamal y señaló que Kane había «bajado de su nube rosa» a los dos extremos.