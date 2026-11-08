Frenkie de Jong impresionó a la prensa española el domingo por la noche en la victoria del FC Barcelona por 1-2 ante el Atlético de Madrid. El centrocampista empezó en el banquillo, pero tras el descanso jugó por primera vez en su carrera como lateral derecho. El neerlandés superó la prueba con solvencia y recibió críticas elogiosas.

El entrenador Hansi Flick eligió por sorpresa a Brian Fariñas como lateral derecho, mientras que Marc Bernal tuvo la preferencia en el centro del campo. Tras una primera parte complicada, en la que Giuliano Simeone adelantó al Atlético, el técnico alemán movió ficha. De Jong sustituyó a Fariñas en el descanso y ocupó el lateral derecho desde el minuto 46.

El cambio de posición dio excelentes resultados, según ElDesmarque. El medio español le dio un 8 a De Jong y señaló que también jugó a un gran nivel como lateral derecho. Según el medio, se mostró fiable tanto en defensa como en el centro del campo y fue importante en la remontada.

También El Nacional se mostró entusiasmado y calificó a De Jong con un 7. El medio catalán lo describió como «ordenado» y destacó que hizo exactamente lo que se le pidió: perder pocos balones y aportar calma. Según el medio, mantuvo el mismo nivel cuando regresó al centro del campo.

En Cadena SER también quedaron impresionados con De Jong. «Partidazo del neerlandés», escribió el medio español, que destacó así la gran actuación del jugador. También subrayó que De Jong recibe cada vez más muestras de aprecio de la afición desde su regreso tras una lesión.

Mundo Deportivo destacó sobre todo el papel de De Jong como comodín en el equipo de Flick. Según el diario deportivo, demostró su valía en ambas posiciones y, una vez que el Barcelona se puso por delante, fue importante para conservar la posesión. Así ayudó al conjunto azulgrana a mantener el partido bajo control.

La destacada actuación de De Jong llegó en un partido en el que el Barcelona remontó un marcador adverso. Fermín López empató poco antes del descanso y, en el minuto 66, marcó también el 1-2 tras un pase de Lamine Yamal. En ese momento, De Jong aún jugaba como lateral derecho, posición que ocupó hasta el minuto 74. Después, el exjugador del Ajax pasó a su puesto habitual en el centro del campo.