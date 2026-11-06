Los periódicos daneses son duros con el FC Midtjylland un día después de la paliza por 1-6 ante el Ajax en la fase de grupos de la Conference League. En cambio, elogian a un jugador destacado del conjunto de Ámsterdam.

Tipsbladet habla de una «humillación» para el Midtjylland en Europa. El expulsado Kjell Wätjen recibe las críticas más duras. «¿Qué demonios se le pasó por la cabeza cuando derribó a Abdellah Ouazane? Poco antes, el alemán había recibido su primera tarjeta amarilla, por lo que tuvo que marcharse antes de tiempo. Desastroso».

Nordin Bakker tuvo que recoger el balón de la red nada menos que seis veces ante el Ajax y tampoco se libra de las críticas de los medios daneses. «Estuvo fatal, sobre todo en el 1-6 del Ajax. Pero sus defensas tampoco ayudaron precisamente a Bakker».

«El Midtjylland tuvo que jugar la segunda parte con diez, pero ni siquiera así puedes encajar cinco goles tras el descanso contra un equipo que, sobre el papel, solo es ligeramente superior», sentencia el diario sobre el conjunto de Mike Tullberg, que sigue sin conocer la victoria en la fase de liga de la Conference League.

El 1-1 de Friday Etim en el minuto 28 todavía dio alguna esperanza. «Pero esa esperanza se desvaneció pronto. Poco después del descanso, el Midtjylland volvió a ser incapaz de frenar a Tolu en el área. A partir de ese momento comenzó el calvario del Midtjylland. El delantero nigeriano fue protagonista de la humillación a manos del conjunto neerlandés».

Bold no esperaba que el Ajax lograra un resultado tan abultado. «Al final, la situación se descontroló por completo. Oscar Gloukh puso el 1-5 cuando aún quedaba un cuarto de hora, y después Bakker cometió un error garrafal cuando el Ajax sentenció definitivamente el partido».

Por otra parte, el periódico danés se deshace en elogios hacia Tolu. «El corpulento número 9 mide 1,97 metros y fue una amenaza constante para el Midtjylland. Es un auténtico refuerzo para el Ajax y un excelente sustituto de Kasper Dolberg. El Ajax fue implacable y especialmente eficaz tras la tarjeta roja al equipo local».