El Newcastle United logró el sábado por la tarde una ajustada victoria en la Premier League. En casa, se impuso por 2-1 al Hull City. Tras el partido, uno de los temas fue la lesión de Sean Steur, que tuvo que retirarse.

Steur fue titular en el Newcastle, por tercera vez desde que juega en el club. A mitad de la segunda parte, el centrocampista tuvo que ser sustituido porque parecía tener molestias en los isquiotibiales. También es posible que se tratara de calambres.

Lo último que espera Steur es estar de baja durante mucho tiempo. No en último lugar porque el viernes se dio a conocer que ha sido convocado por primera vez con la selección sub-21 de Países Bajos.

En cualquier caso, esa llamada no llegó del todo por sorpresa. Steur está causando una gran impresión en sus primeros meses en el Newcastle, y también tras el duelo ante el Hull recibe muchos elogios.

«Esto no es normal para un jugador de su edad. Estoy realmente, realmente muy satisfecho», afirmó el técnico Matthias Jaissle sobre el ex del Ajax.

También Mark Douglas, periodista del británico The i Paper, está impresionado con Steur. «Hay muchísimo para disfrutar en Sean Steur. Va con todo hacia adelante, toma la iniciativa y presiona con intensidad. Solo tiene dieciocho años, pero ya parece un líder en este grupo».

Steve Stone, exentrenador del Newcastle, dijo en la BBC: «¿Podemos detenernos un momento en lo bueno que es Steur? Tiene dieciocho años, en un gran partido de la Premier League. Está siendo fantástico hasta ahora».

En X también hay varios aficionados a los que se les quedan cortos los superlativos. «Va a ser una estrella absoluta», escribió uno de ellos. Otro escribió: «Ya se puede ver que este chico va camino de la cima», y alguien más lo llamó «Wonderboy».