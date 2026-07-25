Joshua Zirkzee ha impresionado en la preparación para la nueva temporada con el Manchester United. El delantero marcó un gol que en la prensa británica es descrito como «el mejor gol de pretemporada de la historia».

El viernes, el equipo de Michael Carrick disputó un amistoso contra el Rosenborg, al que goleó por 0-5. Zirkzee firmó el realmente brillante segundo tanto. El neerlandés se deshizo con facilidad de su marcador directo y después también del portero, antes de definir con frialdad.

Los medios británicos también observaron otro detalle llamativo en Zirkzee: bajó de forma continua hasta muy atrás, al centro del campo, actuando como una especie de mediapunta en la sombra. Y dio un resultado excelente.

«El neerlandés empezó como delantero centro, pero bajó con regularidad a posiciones más retrasadas, donde se siente más cómodo», escribe Steven Railston en Manchester Evening News. «Se entendió bien con sus compañeros y dio la asistencia en el gol inicial de Lacey, tras lo cual también marcó un gol precioso.»

The Sun cree que Zirkzee, por el juego que mostró, tiene opciones de ganarse un puesto fijo en el once. «Aprovechó la ausencia de Sesko y cumplió su promesa de pelear por su puesto en el equipo titular», escribe el tabloide.

«No solo dio la asistencia en el primer gol de Lacey y se asoció de forma brillante con Mbeumo, sino que también marcó un golazo en una jugada individual: arrancó hacia delante y dejó atrás con un amago a dos defensores y al portero. Bajó hasta muy atrás, al centro del campo.»

Sin embargo, según Manchester Evening News, aún no está decidido que Zirkzee siga en el Manchester United. El delantero podría acabar saliendo, aunque eso también depende de la rapidez con la que Benjamin Sesko se recupere de su lesión.