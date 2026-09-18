Jordan Henderson vivió un debut oficial especialmente complicado con el Chelsea. El excentrocampista del Ajax fue titular el viernes por la noche contra su antiguo club, el Brentford, pero no pudo evitar una dolorosa derrota por 3-0. Tras el partido, los medios ingleses fueron muy duros con el centrocampista de 36 años.

Henderson se había recuperado de una lesión de muñeca que sufrió durante el Mundial y recibió de manos del entrenador Xabi Alonso su primera titularidad con la camiseta del Chelsea. El centrocampista actuó como el hombre más defensivo en un doble pivote y fue silbado prácticamente en cada contacto con el balón por los aficionados del Brentford, club con el que aún tenía contrato la pasada temporada.

Según Evening Standard, Henderson apenas logró acelerar el juego del Chelsea. "Todo fue demasiado parsimonioso", escribe el periódico. Henderson debía aportar equilibrio como mediocentro, pero, según el medio, en su pase faltaron claramente precisión y profundidad. Eso le vale una nota de 4.

También The Sun le da a Henderson un 4. Ese periódico vio al veterano participar en varias combinaciones sencillas, pero constató que sus pases fueron con demasiada frecuencia hacia los lados o hacia atrás. Además, sus acciones a balón parado no resultaron convincentes.

Sobre todo en el segundo gol del Brentford fue donde salió mal. Henderson perdió el balón y, a continuación, Mikkel Damsgaard envió en profundidad a Kevin Schade. El guardameta Emiliano Martínez aún logró detener su remate, pero Igor Thiago estuvo atento y empujó el rechace a la red. Según The Sun, Henderson fue así claramente responsable del decisivo 2-0.

La afición del Brentford disfrutó visiblemente del momento y se dirigió de inmediato al exjugador del club. "Jordan, Jordan, what's the score?", se escuchó desde la grada.

También llamó la atención que el exjugador del Ajax Jorrel Hato se quedara en el banquillo durante todo el partido.