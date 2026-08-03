La prensa británica está impresionada por el juego mostrado por el Liverpool en el amistoso contra el Leeds United de la tarde del domingo. Aun así, los periódicos están muy preocupados por dos aspectos en los Reds.

El Liverpool comenzó con mucho brío su tercer amistoso de la temporada. En la primera parte, el equipo de Andoni Iraola se puso cómodamente 2-0 arriba, gracias a los goles de Luke Chambers y Florian Wirtz.

En el descanso, Iraola hizo muchos cambios, y eso no le sentó nada bien a la plantilla del Liverpool. En la segunda parte, el Leeds pasó por encima del conjunto local. Resultado final: 2-4.

Daily Mail fue duro con el Liverpool, aunque el periódico quedó impresionado con la primera parte. “El Liverpool estuvo fresco y dinámico. Fue exactamente el estilo que Iraola quiere jugar. Mucha velocidad e intensidad, pero en la segunda parte todo se vino abajo”.

“De verdad que aún queda mucho trabajo por hacer. Especialmente la defensa en las acciones a balón parado fue realmente muy mala”, concluyó el medio.

También Sky Sports vio cómo la defensa del Liverpool falló por completo en los saques de banda largos y los córners, y también señaló la plantilla muy corta, que le costó cara al Liverpool tras el descanso. “Empezaron de maravilla, pero en la segunda parte salió todo mal. Iraola todavía tiene mucho trabajo por hacer”.

The Athletic vio jugar bien a los grandes fichajes de la pasada temporada, Alexander Isak y Wirtz, pero también apunta a la plantilla, especialmente en defensa. “En el centro de la defensa y en el lateral derecho está realmente muy justo. La manera en que todo se vino abajo dice mucho sobre cuánto hace falta todavía. La defensa de las acciones a balón parado tampoco ha mejorado gran cosa”.