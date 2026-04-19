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Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Los medios británicos coinciden en su valoración de Jorrel Hato tras la dolorosa derrota ante el Manchester United

Chelsea vs Manchester United
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Jorrel Hato recibió el sábado por la noche elogios de la prensa británica. El defensa del Chelsea brilló pese a la derrota por 0-1 ante el Manchester United.

El Chelsea dominó en Stamford Bridge, pero perdió tras el gol de Matheus Cunha, quien remató un centro de Bruno Fernandes justo antes del descanso.

A pesar de la derrota, Hato fue uno de los pocos aspectos positivos de los Blues. La sección inglesa de GOAL le otorga un 6: «Realizó muchas entradas importantes y transmitió confianza en el centro del campo, a pesar de su tarjeta amarilla (Hato vio la amarilla tras una falta necesaria sobre Bryan Mbeumo, nota del editor)».

Tribuna y la web de aficionados The Chelsea Chronicle fueron más generosos y le otorgaron un 7: «Ha sido el mejor en el campo esta noche; sólido y rapidísimo».

The Sun lo calificó como uno de los mayores talentos defensivos de la Premier y The Evening Standard también elogió al internacional holandés.

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Con la selección de Países Bajos, ha disputado siete partidos y sumó 13 minutos en la última convocatoria con Ronald Koeman.

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