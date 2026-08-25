Los medios británicos coinciden de forma unánime sobre el papel totalmente nuevo de Jorrel Hato bajo las órdenes de Xabi Alonso

Jorrel Hato todavía tiene que adaptarse a su nueva posición, pero lo ha hecho bien, según señalan los medios británicos tras la victoria por 2-3 ante el Fulham del lunes por la noche. El internacional neerlandés comenzó como carrilero izquierdo en el sistema de Xabi Alonso.

Alonso es entrenador del Chelsea desde el inicio del verano, después de que la pasada temporada fuera despedido por el Real Madrid. El español ha moldeado al conjunto londinense a su gusto.

El Chelsea se presentó en Craven Cottage con un sistema 1-5-2-2-1. Hato fue el hombre más adelantado en el costado izquierdo de la defensa.

Gracias a los goles de João Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer, los Blues lograron ganar el partido, aunque acabó habiendo suspense por los errores del portero Roberto Sánchez.

Hato fue titular y fue sustituido a los 65 minutos. En su lugar entró Pep Chavarria, que llegó este verano procedente del Rayo Vallecano.

A pesar de que Hato no había jugado antes como carrilero izquierdo, recibió el aprobado de todos los periódicos. “Actuó en un rol desconocido de carrilero, dejó una prometedora conducción al principio del partido y se adaptó bien”, señaló la BBC. La cadena le da un 6.

The Independent fue todavía más entusiasta con la actuación de Hato. “Sorprendentemente bueno hacia adelante con carreras impetuosas (una de ellas estuvo a punto de acabar en una asistencia para un cuarto gol). A veces algo inseguro en defensa, pero aun así correcto: 7.”

Football London y The Standard volvieron a darle un 6 al exjugador del Ajax. “El neerlandés condujo hacia adelante con el balón desde el lateral izquierdo siempre que pudo. No fue llamativo, pero compitió bien”, señaló el primero de esos medios.