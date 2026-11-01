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imago-sport-1085313128.jpgEibner
Bart DHanis
Traducido por

Los medios alemanes ven lo mismo en Joey Veerman en una prueba de máxima exigencia ante el Bayern de Múnich

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
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Joey Veerman se ha ganado los elogios de la prensa alemana por su actuación en el gran duelo del sábado por la noche contra el Bayern de Múnich. El jugador de Volendam fue titular en el Allianz Arena.

El Dortmund no empezó bien el Der Klassiker. Jobe Bellingham perdió el balón sin oposición en el centro del campo, Konrad Laimer aprovechó el error y abrió el marcador. El 1-0 se mantuvo hasta diez minutos después del descanso. Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro, tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde los once metros, pero su penalti se estrelló en la madera.

Solo unos instantes después, el Dortmund castigó un ataque fallido del Bayern. Kane perdió el balón y el BVB avanzó por la izquierda. Carney Chukwuemeka encontró al máximo goleador Serhou Guirassy, que definió con calidad: 1-1.

El Dortmund no pudo disfrutar mucho tiempo del empate. Un saque de esquina llegó, tras pasar por Laimer y Kane, a Dayot Upamecano, que empujó el balón desde cerca a puerta vacía: 2-1.

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El Bayern siguió presionando tras ese gol, pero no logró marcar el tercero. En cambio, el Dortmund encontró el empate. El exdelantero del PSV Fábio Silva recogió el balón y marcó con un buen disparo a la media vuelta: 2-2. Así, el BVB sumó un punto en el Allianz Arena y se mantiene empatado a puntos con el Bayern en la Bundesliga.

Tras el partido, Veerman recibió elogios de la prensa alemana. «El neerlandés actuó como pivote, intervino a menudo con el balón y dio pases bien medidos y meditados. Volvió a mostrar una notable resistencia a la presión. Precisamente por estas cualidades, Veerman ya se ha vuelto indispensable en el juego del BVB, aunque todavía tiene margen de mejora en las transiciones defensivas y en la contundencia en los duelos directos. Esto se hizo evidente sobre todo en la segunda parte, cuando también perdió algo de dominio con el balón», señaló SPOX.

BILD también elogió las cualidades de Veerman con el balón en los pies. «Tenía que aportar estructura y seguridad con el balón al Dortmund en el centro del campo. Buscó una y otra vez a Guirassy con sus pases y también colaboró en defensa. Fue importante en el 2-2: su centro inició la jugada del gol antes de que Karetsas dejara el balón a Silva».

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