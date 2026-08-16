Los medios alemanes dicen en masa lo mismo sobre el debut de Ismael Saibari con el Bayern

Los medios alemanes están muy satisfechos con el debut de Ismael Saibari con la camiseta del Bayern de Múnich. El centrocampista pudo jugar 25 minutos el sábado por la tarde en el amistoso contra el RB Leipzig (victoria por 3-1).

Saibari completó muy pronto en el periodo de fichajes su traspaso del PSV al Bayern de Múnich. Der Rekordmeister pagó 50 millones de euros por el internacional marroquí.

Debido a una lesión que sufrió en el Mundial, se incorporó más tarde al grupo. El sábado hizo su debut no oficial con el club. Fue importante de inmediato con una asistencia.

Sin embargo, Saibari también vio una tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Ezechiel Banzuzi. Aun así, los medios alemanes hablan en masa de un debut soñado para el exjugador del PSV.

BILD tituló: “Un debut soñado en el Allianz Arena: Super-Saibari da una asistencia a Jamal Musiala”. También Spox habló de un debut muy logrado. “El marroquí llamó primero la atención de forma negativa, cuando hizo una entrada bastante dura sobre Banzuzi, pero poco después también fue protagonista en el plano futbolístico, cuando, tras un buen regate, le sirvió a Musiala el tercer gol muniqués.”

También el local Süddeutsche habla de una buena primera impresión de Saibari. “Regateó bien hasta llegar al área y dio de inmediato su primera asistencia. Literalmente bailó entre los defensores”.

Más tarde en el duelo, Musiala cayó al suelo porque le afectaba el calor. Saibari lo vio y corrió hacia su compañero para sujetarlo antes de que se desplomara. Eso provocó reacciones positivas en las redes sociales.