Mientras Kylian Mbappé vuelve a sufrir problemas en la rodilla y Vinícius Júnior sigue buscando su mejor nivel físico y futbolístico, Jude Bellingham ha recuperado su habitual rendimiento y se ha convertido en el más regular del ataque del Real Madrid.

Este tridente ofensivo sigue representando la gran esperanza del entrenador José Mourinho dentro del Real Madrid, pero Bellingham es quien ofrece actualmente el rendimiento más constante, según informó el diario "Marca".

No se trata aquí de ensombrecer a sus dos compañeros en el conjunto blanco, pues la temporada todavía está en sus inicios y ambos tendrán un papel importante, pero en un equipo que aún busca su ritmo, Bellingham ya ofrece un rendimiento destacado y lo hace tanto en Madrid como con la selección de Inglaterra.

Al menos eso es lo que muestran los números, pues el centrocampista ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias en 8 partidos oficiales con el Real Madrid, pero la producción de Jude no se detiene ahí: un 91% de precisión en los pases, 52 recuperaciones de balón, 52 duelos ganados de 84 y 12 pases clave en esta etapa temprana de la temporada.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 VIL

Mourinho muestra todo su potencial





Una de las claves de la recuperación de Bellingham reside en la posición que le ha otorgado José Mourinho, ya que el técnico portugués utiliza a Bellingham como mediapunta en su esquema 4-2-3-1, cerca de la portería y con libertad de movimiento entre líneas.

Esta estrategia busca recuperar uno de los principales puntos fuertes que mostró el jugador inglés en su primera temporada en el Real Madrid: su capacidad para posicionarse dentro del área y tomar decisiones.

En aquella temporada, Bellingham marcó 23 goles y dio 13 asistencias, unas estadísticas que le valieron el tercer puesto en el Balón de Oro.

Después aumentaron sus responsabilidades en el centro del campo, afrontó problemas físicos y una temporada en la que su influencia ofensiva disminuyó, y ahora, parece que Mourinho ha encontrado la manera de devolverle parte de aquella libertad.

Bellingham seguirá cumpliendo con sus tareas defensivas y con su papel en la construcción de las jugadas, pero su posición principal es ahora más adelantada, y desde ahí podrá aprovechar mejor sus movimientos, sus regates y su capacidad para aparecer dentro del área.





¿Y si todo girara en torno a Bellingham?





Con Inglaterra, el plan es diferente, pero la idea es parecida, ya que el entrenador Thomas Tuchel busca aprovechar la versatilidad de Bellingham para jugar en múltiples posiciones, incluso lo ha probado como delantero puro.

El cuerpo técnico inglés también quiere un equipo más flexible, que dé a sus jugadores libertad para cambiar de posición, y eso quedó patente ante Croacia, pues Bellingham participó en cuatro de los siete goles de Inglaterra: marcó uno y dio tres asistencias.

Roy Keane, leyenda del Manchester United, fue uno de los que más lo elogió, pues el exfutbolista destacó la habilidad de Bellingham en el manejo del balón, pero se centró especialmente en su gran esfuerzo sin él y en su capacidad para inspirar a los demás.

Y declaró a la cadena ITV: "Puede convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos", y este comentario refleja la gran estima de la que goza Bellingham en Inglaterra, pues ya no es solo una joven estrella del Real Madrid, sino que se ha convertido en uno de los líderes de la selección inglesa, que busca construir su futuro en torno a él, y en Madrid el sentimiento no es muy diferente.



