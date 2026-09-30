«La NBA ha cambiado en ese sentido. Las relaciones de los jugadores con sus clubes ya no son tan estrechas como antes. Los salarios son sencillamente muy altos. Ya solo se trata del dinero y del tope salarial. Los jugadores ya no tienen lealtad», dijo Schrempf a Sport Bild.

Hay muy pocos equipos que mantengan unido a su grupo de jugadores. «Dirk Nowitzki jugó toda su carrera en Dallas. Eso ya no existe, y es una pena», dijo Schrempf. «Como aficionado, quieres apoyar al menos a tres o cuatro jugadores que siempre están ahí. Esas son las caras del equipo. En cambio, ahora eso cambia cada año».

Schrempf, nacido en Leverkusen, jugó entre 1985 y 2001 para cuatro franquicias de la NBA. El exjugador de 63 años ve de forma positiva la evolución del baloncesto en su antigua patria, Alemania. «Necesitas buenos entrenadores, buenas condiciones estructurales como un pabellón y horarios de entrenamiento. En los últimos 20 años se ha hecho mucho en Alemania en ese sentido. Los buenos jugadores tienen más opciones para entrenarse y mejorar físicamente», dijo Schrempf.