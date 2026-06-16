Los jugadores iraníes rechazan las palabras de Infantino: «Queremos hechos»

En un gesto humanitario que generó gran impacto durante la fase de clasificación para el Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario de Irán en Los Ángeles tras el 2-2 ante Nueva Zelanda y animó a los jugadores, conscientes de sus circunstancias excepcionales.

Un vídeo difundido en redes muestra que Infantino, acompañado por el embajador Yuri Dzhurkaev, elogió el rendimiento del equipo pese a los retos logísticos y políticos.

Por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la selección debió mudar su concentración de Arizona a México y vio rechazados los visados de unos 15 integrantes de su delegación, por lo que tuvo que desplazarse varias veces entre países para prepararse.

En el vestuario, Infantino les dijo: «El partido de esta noche ha sido difícil, y con un poco más de suerte habríais ganado. Representáis a vuestras familias, a vuestro pueblo y al mundo entero, y lo que habéis demostrado esta noche es un mensaje de fuerza y unidad. Habéis hecho que todos se sientan orgullosos de vosotros y habéis demostrado que el fútbol es capaz de traspasar todas las fronteras».

Y, entre risas, añadió: «Si vuestro entrenador está de acuerdo, puedo jugar de delantero en el próximo partido».

Pese al tono diplomático, algunos jugadores expresaron descontento, pues consideraron que las palabras de Infantino no se tradujeron en ayuda concreta.

La visita llega en un momento delicado: la selección iraní afronta una presión política sin precedentes, y la FIFA busca equilibrar su labor deportiva con las exigencias geopolíticas del Mundial.