Los jugadores del Barcelona presionan al árbitro: el VAR, "bajo pedido", en el gol anulado al Betis

Nuevas imágenes del partido entre el Barcelona y el Real Betis han reabierto la polémica en torno a la anulación del gol del argentino Giovani Lo Celso, después de desvelarse los detalles del diálogo que mantuvieron el árbitro y los jugadores del conjunto catalán durante la revisión de la jugada, en un episodio que ha generado críticas por la forma en que se solicitó la revisión del videoarbitraje.

En esta ocasión, la controversia surgió del comentario del exárbitro español Iturralde González, quien criticó, según publicó el diario Marca, una frase que apareció en las grabaciones, al considerar que abre la puerta a lo que calificó irónicamente de «VAR a la carta», en un partido que terminó con victoria del Barcelona sobre el Betis por 5-2.

Protestas reiteradas de los jugadores del Barcelona

Las imágenes publicadas por LaLiga, según Marca, a través de la cámara del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, mostraron la insistencia de varios jugadores del Barcelona en reclamar al árbitro que señalara una mano del colombiano Cucho Hernández, durante la jugada que acabó con el gol de Lo Celso anulado posteriormente.

Pedri fue uno de los primeros en protestar, pues le aseguró al árbitro que la mano era clara, mientras que De Burgos insistió al principio de la conversación en que no consideraba que la jugada mereciera señalar una infracción.

A las protestas se sumaron otros jugadores, entre ellos Lamine Yamal y Fermín López, mientras continuaba el debate sobre si Cucho había utilizado la mano para controlar el balón.

Durante el diálogo, el árbitro le dijo al responsable del videoarbitraje, Carlos del Cerro Grande: «Revísame la mano, que es lo que me están pidiendo, Cerro», una frase que se convirtió en el centro de la nueva crítica.

Iturralde: el VAR a la carta

Iturralde González comentó la frase a través de la plataforma X, diciendo: «Acabamos de descubrir el VAR a la carta. Revísame esta jugada porque me lo están pidiendo».

La objeción del exárbitro gira en torno al principio de la revisión de las jugadas, pues considera que la petición de los jugadores de revisar un episodio concreto no debería ser lo que oriente la intervención del videoarbitraje, sino que corresponde al equipo arbitral determinar si existe una jugada que requiere revisión de acuerdo con los procedimientos establecidos.









De Burgos solicitó revisar la secuencia de la jugada, incluida la fase previa al disparo de Lo Celso, antes de decidir anular el gol por la mano cometida por Cucho al inicio de la acción.

De este modo, la polémica ya no se limita a la decisión de anular el gol, sino que se ha extendido al diálogo previo a la revisión, después de que la frase del árbitro provocara la crítica de Iturralde y reabriera los interrogantes sobre los límites entre las protestas de los jugadores y los procedimientos que rigen la intervención del videoarbitraje.











