Los jugadores de Universidad de Chile para ir a la Copa Libertadores 2020 por secretaría

Los futbolistas de Ronald Fuentes se fueron a sus casas después de la práctica de viernes y la U viaja por el cupo internacional sin oposición.

Universidad de Chile, de no mediar sorpresas del TAS de última hora, jugará la 2020, ya que no se presentará al partido por encontrar injusta la decisión de la ANFP de programar fútbol correspondiente a la temporada 2019 con la misma terminada.

Si bien en un inicio se estipuló que la Copa Chile adoptaría un carácter honorífico desde las semifinales, un vuelco dirigencial determinó que el Chile 4, que entrega un cupo a la Pre Libertadores, se decidiría en cancha con doble premio: copa internacional y final del certamen copero local para el ganador. Jorge Segovia, propietario de los hispanos, se negó y su palabra primó por sobre cualquier otra.

De todas maneras, el partido será tan fantasma que llegarán los jueces y se instalará el VAR (fueron confirmados Ángelo Hermosilla como principal y César Deishler como jefe de la videoasistencia), pero no habrá hinchas de ningún equipo ni mucho menos la Furia Roja, que entrenará este sábado de forma normal en Santa Laura mientras los laicos llegan a la cuarta región.

"Hasta el día de hoy han sido consecuentes, les puede gustar a mucho o no lo que está pasando, pero el club tomó una determinación y la ha seguido. El club se siente perjudicado desde lo legal. {...} El club va acatar la sanción económica, pero las bases no están claras y si existe una sanción deportiva el club va a poner abogados para ver si son tan efectivas como se ha estado especulando", remarcó Ronald Fuentes, adiestrador rojo a la Radio ADN. "No nos incomoda clasificar por secretaría", dijo Hernán Caputto en la otra vereda.

Es más, el ex arquero diseñó una lista de 18 convocados del plantel que incluye a los refuerzos Walter Montillo, Joaquín Larrivey, Luis del Pino Mago, Sebastián Galani y Fernando Cornejo y tiene como baja a los jóvenes seleccionados Sub 23 que disputarán el Preolímpico de Colombia Camilo Moya, Pablo Aránguiz, Nicolás Guerra y Franco Lobos.

Cabe recordar que la U se fue a la B en cancha cuando la ANFP confirmó el punto de ante pero se salvó en los escritorios y empieza la temporada muy complicada en los promedios. Pero tendrá Libertadores y aguarda por Internacional de Porto Alegre en la segunda fase. La UE espera por su castigo y por Iquique en la fecha 1 del torneo local.

Arqueros: Fernando de Paul y Cristóbal Campos.

Defensas: Diego Carrasco, Osvaldo González, Matías Rodríguez, Augusto Barrios, Luis del Pino Mago, Jean Beausejour.

Mediocampistas: Sebastián Galani, Walter Montillo, Gonzalo Espinoza, Fernando Cornejo, Luis Rojas, Jimmy Martínez y Mauricio Morales.

Delanteros: Ángelo Henríquez, Jonathan Zacaría y Joaquín Larrivey.