Los jugadores de Canadá y Catar se enzarzaron en violentos enfrentamientos, y también se produjo un altercado entre los entrenadores

Tras la goleada de Canadá a Catar (6-0) este viernes en Vancouver, se registraron enfrentamientos entre jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos en el estadio BC Place, durante la segunda fase de grupos del Mundial 2026.

Al pitido final, el seleccionador catarí, Julen Lopetegui, discutió con su homólogo canadiense, Jesse Marsh, que celebraba la victoria.

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Marsh ignoró las protestas de Lopetegui, y estalló una trifulca entre ambos banquillos. El partido ya había estado tensionado: los cataríes Hammam Al-Amin y Asim Madbou vieron la roja en los minutos 33 y 54, respectivamente, mientras que la estrella de Canadá, Ismael Koné, tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado.

Varios jugadores de ambos equipos separaron a los implicados antes del pitido final.

Con este triunfo, Canadá lidera el Grupo B con 4 puntos, por diferencia de goles sobre Suiza; Qatar, con 1 punto, es cuarta.

Qatar necesita vencer a Bosnia y Herzegovina para casi asegurar el pase, mientras que Canadá chocará con Suiza por el primer lugar.