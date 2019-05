Los jugadores de Bolivia piden 40 mil dólares por sólo jugar la Copa América

La Federación Boliviana de Fútbol anunció que no aceptarán el pedido de los jugadores porque no tienen tanto dinero para entregar.

Los jugadores de la selección boliviana no aceptarás los 20 mil dólares que la Federación Boliviana de Fútbol les ofreció como parte de su presentación en la de , a jugarse desde el próximo 14 de junio.

Para los futbolistas de la Verde, el monto es mínimo respecto a otras selecciones, por lo que esperan mejorar la cantidad hasta llegar a 40 mil dólares para cada uno de los 23 elegidos que irán a Brasil.

Esta noticia molestó a miembros de la Federación Boliviana de Fútbol que manifestaron que no hay el dinero para cubrir esa demanda ya que la institución está con los billetes contados para disputar el torneo de selecciones.

“Es una pena días antes de viajar a meter presión y bueno el que no quiera defender a la selección pues veremos, bueno, son 20 mil dólares que se les da por jugar lo que más les gusta”, dijo Robert Blanco, vicepresidente de la FBF:

Para este martes está prevista una reunión entre los representantes de los jugadores de la selección boliviana (Marvin Bejarano, Diego Bejarano, Carlos Lampe y Alejandro Chumacero) para poner un acuerdo antes de viajar a Francia donde se medirán a esta selección el próximo 2 de junio.

“Nos han pedido una reunión mañana a las 18.00 horas, el presidente está llegando para la reunión pero tenemos ese monto (20 mil dólares) y no podemos prometer algo que no podemos cumplir. Debería ser un honor defender a la selección, es un orgullo defender a la verde y no solo jugar para la selección por ganar dinero. Los 20 mil dólares es solo por presentación en la Copa América y ellos lo van a recibir por 12 días. Esto tiene que cambiar”, agregó el directivo.