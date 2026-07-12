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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Los jugadores de Argentina desafían a Inglaterra con un cántico provocador

Argentina vs Switzerland
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Inglaterra y Argentina se clasificaron en la prórroga

La selección argentina celebró con euforia su pase a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en la prórroga este domingo. El miércoles se medirá a Inglaterra.

Según TyC Sports, los jugadores celebraron con la afición y cantaron: «Quien no salte es inglés».

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Argentina se clasificó gracias a un gran gol de Julián Álvarez, antes de que Lautaro Martínez sentenciara en la prórroga.

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Inglaterra crest
Inglaterra
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Argentina crest
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ARG

Inglaterra, por su parte, superó a Noruega 2-1 en la prórroga tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ambos se verán las caras el miércoles en Atlanta, y el ganador avanzará a la final contra el vencedor del Francia-España.

El cruce tiene carga histórica desde la guerra de las Malvinas de 1982.

El duelo más recordado se remonta a los cuartos de final del Mundial 1986, cuando Diego Maradona guió a Argentina a la victoria 2-1 con dos goles, uno de ellos con la mano.

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