Los jugadores argentinos enfrentan duras sanciones por violar masivamente las normas de la FIFA

Argentina teme sanciones de la FIFA tras las múltiples infracciones de sus jugadores en el partido contra Inglaterra (2-1).

Inglaterra se adelantó 1-0 el miércoles por la noche gracias a un gol de Anthony Gordon. Durante mucho tiempo, pareció que los ingleses iban camino de su primera final del Mundial desde 1966, hasta que Enzo Fernández marcó el gol del empate en los últimos instantes.

Argentina no se replegó y buscó la victoria: tras un centro de Lionel Messi, Lautaro Martínez marcó de cabeza el gol del triunfo en el descuento.

En la celebración, mostraron una bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas».

De cara al Mundial de 2026, la FIFA ha dejado claro en el reglamento que están prohibidos en los estadios todos los elementos políticos, ofensivos o discriminatorios, lo que incluye banderas, pancartas, lemas y ropa. Aún se desconoce qué sanción se le impondrá a Argentina.

Las Islas Malvinas son un tema sensible entre Inglaterra y Argentina desde hace décadas. La Guerra de las Malvinas comenzó en abril de 1982, cuando Argentina invadió las islas británicas y la primera ministra Thatcher respondió enviando una fuerza militar.

Tras dos meses de combates, las tropas británicas recuperaron el territorio. La guerra duró 74 días y dejó casi 900 muertos, hasta que Argentina se rindió.