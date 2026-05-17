El domingo, Ronald Koeman sufrió cánticos ofensivos. El portero lanzó un penalti en los últimos minutos que mantuvo al Telstar en la Eredivisie, aunque luego la afición del FC Volendam lo abucheó.

Un desenlace de locura: en los últimos segundos, tras una falta sobre Danny Bakker, el balón se colocó en el punto de penalti. Koeman cruzó todo el campo, lanzó y marcó el 1-2 que mantiene al Telstar en la Eredivisie.

El portero celebró efusivamente frente a la grada local.

«¡Cáncer, Koeman!», corearon los locales. La derrota obliga al Volendam a disputar los play-offs para evitar el descenso.