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Abdelmawgood Samir

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Los Gunners preparan el fichaje del siglo... ¡El Arsenal se dispone a batir el récord de Isaac!

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Un número irresistible

El Arsenal negocia la fase final para fichar a Morgan Rogers, del Aston Villa, en un traspaso que podría ser el más caro de la historia del fútbol inglés.

Según el diario español «Marca», el Arsenal prepara una oferta final de 130 millones de libras (unos 150 millones de euros), tras rechazar Villa la primera oferta, pues busca retener a su estrella tras su gran temporada bajo Unai Emery.

Mikel Arteta lo considera prioritario para reforzar el ataque, convencido de su potencial tras ganar la Premier.

Rodgers, de 23 años, ha completado una temporada excepcional que lo sitúa entre la élite europea tras ganar el premio al mejor jugador de la Liga Europa, marcar 14 goles y dar 12 asistencias.

Su gran temporada ha disparado su valor de mercado y lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del verano, lo que pone a prueba la capacidad del Villa para retenerlo.

Si se concreta, superaría el récord británico de 125 millones de libras que pagó Liverpool por Alexander Isak y se convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés.

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