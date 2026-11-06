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Mohamed Saeed
Traducido por

¡Los grandes de Europa llaman a la puerta! El Real Madrid y el PSG se suman a los gigantes de la Premier League en la pugna por Zion Suzuki, portero del Aston Villa

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El Aston Villa puede haber encontrado al portero más codiciado del fútbol mundial. La espectacular llegada de Zion Suzuki a Villa Park ha desatado una pugna entre los grandes clubes europeos. El internacional japonés ha protagonizado un ascenso meteórico a las órdenes de Unai Emery, lo que ha llevado a clubes de peso de la Premier League y de Europa continental a plantearse presentar ofertas de récord en el futuro.

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Los grandes de Europa ponen sus ojos en Villa Park

Según TEAMtalk, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain se han convertido en grandes admiradores de Suzuki, portero del Aston Villa, tras su excepcional comienzo en la Premier League. El jugador de 24 años llegó a las Midlands durante el mercado de fichajes de verano con la difícil tarea de sustituir a Emi Martinez, uno de los favoritos de la afición, pero ya se ha consolidado como un talento de primer nivel.

Aunque varios clubes siguieron al jugador japonés antes de su llegada a Inglaterra, sus actuaciones al más alto nivel han confirmado el interés que despertaba. El PSG estudió fichar al portero durante el verano, pero finalmente decidió seguir contando con Matvey Safonov y Lucas Chevalier. Sin embargo, el campeón francés ha mantenido su interés y se ha quedado sorprendido por la rapidez con la que el jugador se ha adaptado a las exigencias físicas del fútbol inglés.

Los rivales de la Premier League se suman a la puja

El interés no se limita al continente: cuatro grandes de la Premier League también siguen de cerca la situación en Villa Park. Tanto el Arsenal como el Manchester City han estado observando al jugador mientras evalúan el futuro del mercado de porteros, y al Tottenham Hotspur también se le atribuye un gran interés. Un traspaso en 2027 podría ser una posibilidad si el club del norte de Londres decide formalizar su interés, aunque tendría ante sí la difícil tarea de convencer de que lo deje marchar a un club con las ambiciones actuales del Villa.

El Liverpool es otro pretendiente interesante, especialmente por la incertidumbre que sigue rodeando el futuro a largo plazo de Alisson Becker en Anfield. Aunque el Liverpool ha asegurado la incorporación del joven talento belga Lucca Brughmans para 2027 y ya cuenta con Giorgi Mamardashvili en su plantilla, este último no es considerado actualmente el sucesor definitivo de Alisson. Por ello, la directiva del Liverpool continúa siguiendo a otros candidatos, con Suzuki firmemente en su radar tras sus actuaciones dominantes con el equipo de Unai Emery. La fuerte competencia por su fichaje apunta a que cualquier futura puja implicará a los clubes más poderosos de la liga, todos ellos interesados en hacerse con un jugador que muchos creen que aún no ha alcanzado todo su potencial.

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Un traspaso récord en el horizonte

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Pese al creciente interés, el Aston Villa mantiene la calma respecto a su valioso jugador. Tras fichar a Suzuki por 30 millones de libras en verano y firmar con él un contrato de cinco años, el club no siente ninguna presión por venderlo y considera al portero una pieza clave para sus aspiraciones en la Champions League.

La directiva de Villa Park cree haber fichado al portero joven más prometedor del fútbol y está encantada con su impacto inmediato en la plantilla. Su firme postura se ve reforzada por el compromiso a largo plazo del jugador, lo que significa que cualquier club que aspire a cerrar un acuerdo probablemente tendrá que pagar una cantidad sin precedentes para doblegar la resistencia del Villa.

De hecho, cada vez se apunta más a que Suzuki podría acabar batiendo el récord mundial de traspaso de un portero, que actualmente corresponde a los 70 millones de libras que el Chelsea pagó por Kepa Arrizabalaga en 2018. Dada su edad, su enorme margen de mejora y el poder económico de los clubes que le siguen, numerosas fuentes pronostican que el jugador de 24 años podría convertirse en el portero más caro de todos los tiempos en los próximos años.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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