Amir Bouhamdi seguirá vinculado al PSV hasta mediados de 2031, según ha hecho oficial el club de Eindhoven. El periodista Mounir Boualin ya informó a mediados de agosto de que el delantero de dieciocho años iba a renovar.

«En los últimos meses me están pasando muchas cosas, pero intento mantener la calma y, sobre todo, seguir trabajando muy duro. Siento la confianza de todos los estamentos dentro del club e intento devolverla dejando mi sello», declaró Bouhamdi tras firmar los contratos en el Philips Stadion.

El talentoso delantero continuó: «Al mismo tiempo, soy muy consciente de que todavía tengo mucho que aprender y voy a hacer todo lo posible para sacar el máximo de mi potencial en los próximos años. Esta renovación de contrato es un hito precioso, del que estoy enormemente orgulloso».

El director deportivo Earnest Stewart elogia sobre todo el carácter de Bouhamdi. «Hasta ahora, Amir ha sido una fuente de inspiración para muchos jugadores jóvenes. Trabaja duro, está abierto a los comentarios y mantiene la calma ante toda la atención que está recibiendo en estos momentos. Esa es una cualidad importante para un jugador joven».

«Estamos contentos de que Amir vincule su futuro al PSV y confiamos plenamente en que pueda seguir desarrollándose aquí. Si Amir consigue seguir siendo tan fiel a sí mismo, mantener la paciencia y conservar la misma actitud que le ha traído hasta aquí, todavía le esperan pasos muy bonitos», añadió el orgulloso Stewart.

El seguimiento del club Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, mencionó a mediados de agosto algunos nombres de grandes clubes que seguían de cerca a Bouhamdi. «FC Barcelona, Juventus, FC Paris... Son los tres primeros nombres de una amplia lista de clubes que mostraron interés en Bouhamdi en mayor o menor medida».

El domingo, Bouhamdi firmó dos asistencias contra el FC Utrecht, que fue derrotado por el PSV por 1-6. El delantero suma ya 169 minutos con el primer equipo.