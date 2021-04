Los grandes clubes europeos anuncian la Superliga

La UEFA ya ha amenazado con sanciones a jugadores y clubes.

Los grandes clubes de Europa han anunciado este domingo la intención de crear la Superliga Europea. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milan, Inter de Milan, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham quieren dar un golpe sobre la mesa y anuncian la creación de este nuevo torneo.

En principio, en esa Superliga Europea habrá 3 equipos de Italia, 6 de Inglaterra, 3 de España. Además, faltan otros 3 para completar los 15 equipos definitivos. La idea es que la competición la formen son 20 equipos en 2 grupos de 10.

Esta nueva entidad ya ha lanzado su propia página web donde explica el formato de la nueva competición: https://thesuperleague.es

Florentino Pérez sería el presidente de esta nueva competición y Joel Glazer, dueño del Manchester United, y Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, vicepresidentes.

Los clubes fundadores de esta Superliga no ponen fecha concreta al inicio de esta competición y piden diálogo a la UEFA.

El Real Madrid y otros de los clubes fundadores han hecho público el comunicado a través de sus páginas web. En dicho comunicado se recogen declaraciones de Florentino Pérez: "Vamos a ayudar al fútbol a todos los niveles a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo. El fútbol es el único deporte global en el mundo con más de 4.000 millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes clubes es responder a los deseos de los aficionados".

La UEFA se había adelantado al anuncio de la Superliga y ha respondido con contundencia. También ha reaccionado la Premier League, inglesa.

Comunicado oficial de la Superliga

"Doce de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus Clubes Fundadores.



El AC Milan, el Arsenal FC, el Atlético de Madrid, el Chelsea FC, el FC Barcelona, el FC Internazionale Milano, la Juventus FC, el Liverpool FC, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid CF y el Tottenham Hotspur se han unido como Clubes Fundadores. Se invitará a otros tres clubes para que puedan unirse antes de la temporada inaugural que empezará lo antes posible.



De cara al futuro, los Clubes Fundadores esperan mantener conversaciones con la UEFA y la FIFA buscando las mejores soluciones para la Superliga y para el conjunto del fútbol mundial.



La creación de la nueva Liga se produce cuando la pandemia mundial ha acelerado la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo. Durante años, los Clubes Fundadores han tenido como objetivo mejorar la calidad y la intensidad de las competiciones europeas existentes y, en particular, crear un torneo en el que los mejores clubes y jugadores puedan competir entre ellos de manera más frecuente.



La pandemia ha desvelado que una visión estratégica y un enfoque comercial son necesarias para aumentar el valor y las ayudas en beneficio de la pirámide del fútbol en su conjunto. En los últimos meses se ha mantenido un diálogo intenso con los órganos de gobierno sobre el futuro formato de las competiciones europeas. Los Clubes Fundadores creen que las soluciones propuestas por los reguladores no resuelven las cuestiones fundamentales, que son tanto la necesidad de ofrecer partidos de más calidad, como obtener recursos financieros adicionales para todo el mundo del fútbol.



Formato de la competición



-Participarán 20 clubes, los 15 Clubes Fundadores y otros cinco equipos adicionales que se clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior;



-Todos los partidos se jugarán entre semana, todos los clubes seguirán compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, preservando así el calendario tradicional que está en el centro de la vida de los clubes;



-La temporada comenzará en agosto con la participación de los clubes en dos grupos de diez, que jugarán partidos de ida y vuelta; los tres primeros de cada grupo se clasificarán automáticamente para los cuartos de final. Los equipos que terminen en cuarta y quinta posición jugarán un playoff adicional a doble partido. Posteriormente se jugarán playoffs de doble partido a partir de cuartos para llegar a la final, que se disputará a partido único, a finales de mayo, en una sede neutral.



Tan pronto como sea posible, tras el inicio de la competición masculina, se pondrá en marcha la correspondiente liga femenina, lo que contribuirá al avance y desarrollo del fútbol femenino.



Este nuevo torneo anual proporcionará un crecimiento económico significativamente mayor, lo que permitirá apoyar al fútbol europeo a través de un compromiso a largo plazo, de que las aportaciones a la solidaridad, crezcan en línea con los ingresos de la nueva liga europea. Los pagos de solidaridad serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10 000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los Clubes. Por otra parte, la nueva competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los Clubes Fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los Clubes Fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros dedicado únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia del COVID.



Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid CF y Presidente de la Superliga, dijo:



"Vamos a ayudar al fútbol a todos los niveles a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo. El fútbol es el único deporte global en el mundo con más de 4.000 millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes clubes es responder a los deseos de los aficionados".



Respaldando la nueva liga europea, Andrea Agnelli, Presidente de la Juventus y Vicepresidente de la Superliga dijo:



"Nuestros 12 Clubes Fundadores representan miles de millones de aficionados en todo el mundo. Nos hemos unido en este momento crítico, para que la competición europea se transforme, dando al deporte que amamos unos fundamentos que sean sostenibles para el futuro, aumentando sustancialmente la solidaridad, y dando a los aficionados y a los jugadores amateurs un sueño y unos partidos de máxima calidad que alimentarán su pasión por el fútbol".



Joel Glazer, co Presidente del Manchester United y Vicepresidente de la Superliga, dijo:



"Al reunir a los mejores clubes y jugadores del mundo para que jueguen entre sí durante toda la temporada, la Superliga abrirá un nuevo capítulo para el fútbol europeo, asegurando una competición e instalaciones de primer nivel, y un mayor apoyo financiero para la pirámide del fútbol en general".

El comunicado de la UEFA

"La UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Premier League, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Lega Serie A han conocido la intención de algunos clubes ingleses, españoles e italianos de crear una Superliga europea cerrada. Si esto sucediera, reiterar que nosotros, la UEFA, la FA inglesa, RFEF, FIGC, la Premier League, LaLiga, Lega Serie A, pero también la FIFA y todas nuestras federaciones miembro, seguiremos unidos en nuestros esfuerzos para detener este falso proyecto, un proyecto que se fundamenta en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en el que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad.

No descartamos la toma de medidas, a todos los niveles, tanto judiciales como deportivos, para evitar que esto suceda. El fútbol se basa en las competiciones abiertas y el mérito deportivo. Como ya anunciaron la FIFA y las seis federaciones, los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales.

Agradecemos a los clubes de otros países, especialmente a los clubes franceses y alemanes, que se han sumado al proyecto. Hacemos un llamamiento a todos los amantes del fútbol, a que se unan a nosotros en la lucha contra este proyecto. Este interés de unos pocos lleva mucho tiempo alrededor de nuestros caminos. Basta.

El comunicado de la Premier

"La Premier League condena cualquier propuesta que atente contra los principios de competición abierta y mérito deportivo que están en el corazón de la pirámide del fútbol nacional y europeo.

Los aficionados de cualquier club en Inglaterra y en toda Europa pueden soñar actualmente con que su equipo pueda subir a la cima y jugar contra los mejores. Creemos que el concepto de una Superliga europea destruiría este sueño.

La Premier League se enorgullece de organizar una competencia de fútbol competitiva y convincente que la ha convertido en la liga más vista del mundo. Nuestro éxito nos ha permitido hacer una contribución financiera incomparable a la pirámide del fútbol nacional.

Una Superliga europea socavará el atractivo de todo el juego y tendrá un impacto profundamente dañino en las perspectivas inmediatas y futuras de la Premier League y sus clubes miembros, y de todos aquellos en el fútbol que dependen de nuestra financiación y solidaridad para prosperar.

Trabajaremos con los aficionados, la FA, EFL, PFA y LMA, así como con otras partes interesadas, en el país y en el extranjero, para defender la integridad y las perspectivas futuras del fútbol inglés en el mejor interés del juego".

La organización de la Superliga, con Florentino al frente

Según informa el 'Daily Mail', el plan de los que conforman el proyecto de la Superliga tiene como objetivo anunciarla esta misma noche, sobre las 21.30. En la organización del torneo, estaría al frente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acompañado de John W. Henry, propietario del Liverpool, Joel Glazer, dueño del Manchester United, y Stan Kroenke, propietario del Arsenal, como vicepresidentes.

De acuerdo con esta información, Andrea Agnelli, dueño de la Juventus, sería el elegido para ocupar la cuarta vicepresidencia, lo que sería un duro golpe para la UEFA, ya que se le consideraba aliado del presidente de esta, Aleksander Ceferin.