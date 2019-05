Los grandes ausentes de la lista de Argentina para la Copa América 2019

La nómina definitiva de Lionel Scaloni para el certamen continental dejó algunas ausencias de peso, especialmente la de Mauro Icardi.

La Selección argentina ya tiene sus 23 convocados para la Copa América. Y así como la lista de Lionel Scaloni entregó algunas pocas sorpresas, como la presencia de Milton Casco, también dejó algunas ausencias de mucho peso, algunas esperadas y otras no tanto.

Los motivos para cada uno de los nombres que no pasaron el corte definitivo, son diferentes. A continuación, los repasamos:

MAURO ICARDI

Apenas se inició el ciclo Scaloni, el rosarino asomaba como uno de los grandes estandartes de la renovación. Sin embargo, el conflicto que desató con Inter por la renovación de su contrato lo dejó varios meses afuera de las canchas y le hizo perder muchísimo terreno con un Sergio Agüero que tuvo una temporada brillante en . Sus declaraciones contra el grupo anterior a fines del año pasado tampoco ayudaron.

GONZALO MARTÍNEZ

Después de un 2018 inolvidable, el Pity se ganó su lugar en la consideración del entrenador y parecía ser número puesto para el certamen continental. Sin embargo, su partida hacia la lo quitó del centro de las miradas. A pesar de que estuvo en los amistosos de marzo, el zurdo quedó por detrás de un Rodrigo De Paul que tuvo una temporada brillante en la .

GABRIEL MERCADO

La del chubutense es la ausencia más sorpresiva de todas, no solamente porque siempre rindió en la Selección y fue uno de los pocos que salió indemne luego del Mundial de , sino también porque porque hasta último momento pareció estar adentro de los convocados. Según reveló el DT, el defensor perdió el lugar a manos de Juan Foyth, que fue elegido por su juventud y su proyección a futuro: "Tiene mucho por aprender pero, si no es ahora, ¿cuándo?".

SERGIO ROMERO

Si bien Chiquito ya no había sido incluido en la lista de 40, su ausencia no deja de ser llamativa. El arquero con más partidos disputados en la historia de la Selección había sido parte del ciclo de Scaloni, pero finalmente el DT no lo tuvo en cuenta: "Creemos que los tres que están son los mejores", explicó.

WALTER KANNEMANN

El artículo sigue a continuación

El central de Gremio era número puesto para la lista y asomaba como la primera alternativa en la zaga central, detrás de Otamendi y Pezzella. Sin embargo, el defensor sufrió una fisura en una vértebra en una práctica con su equipo e iba a llegar muy con lo justo al certamen, por lo que el DT decidió no convocarlo.

ÁNGEL CORREA

El atacante de parecía haber garantizado su lugar entre los 23 en la última fecha FIFA, en la que marcó el gol del triunfo frente a . Sin embargo, a la hora del corte final, Scaloni se decidió por el cartel de un Paulo Dybala que tuvo su peor temporada desde que llegó a Europa.