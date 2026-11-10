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Los golpes no cesan para Zidane: una nueva estrella francesa se perderá los duelos ante Italia y Turquía

Italia vs Francia
Italia
Francia
UEFA Nations League A
M. Thuram
Z. Zidane
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Francia

Las lesiones persiguen a Francia

Los golpes se suceden para Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, después de confirmarse la baja de un nuevo jugador para el presente parón.

El exentrenador del Real Madrid afronta numerosos desafíos durante el actual parón internacional, debido a la ausencia de un gran número de piezas fundamentales a causa de la maldición de las lesiones. Son baja William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) y Esteban Lepaul (Rennes).

A la lista se suma el defensa Dayot Upamecano, que se perderá el enfrentamiento ante Italia por sanción.

Ayer se anunció la exclusión de Pierre Kalulu, jugador de la Juventus, por lesión, y Zidane incorporó en su lugar a Sacha Comabide, jugador del Wolfsburgo.

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12 nov 2026

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Y hoy, el sitio web "Foot Mercato" informó de que Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, se perderá la concentración de la selección francesa en este parón internacional.  

Tras haber sido convocado por Zinedine Zidane a la selección francesa por primera vez después de su ausencia en el parón internacional del pasado septiembre, Marcus Thuram no estará en la lista definitiva. El delantero del Inter de Milán, lesionado, se perderá los partidos ante Italia (jueves) y Turquía (domingo).

Después de lesionarse en los isquiotibiales de la rodilla derecha durante la victoria del Inter por 2-0 ante el Como el domingo, Marcus Thuram no pudo participar en los entrenamientos de la selección francesa y permaneció bajo atención médica, pero su estado no mejoró, por lo que el cuerpo médico francés le permitió regresar a su club. Su sustituto se anunciará próximamente.

 El cuerpo técnico de la selección francesa anunció: "El entrenador ha convocado a Eli Junior Kroupi (Bournemouth) para ocupar el lugar de Marcus Thuram. Se incorporará a la selección esta tarde en Clairefontaine".

 

 

 

 

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