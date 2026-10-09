Pascal Ferré, exredactor jefe de la revista "France Football" y antiguo responsable del Balón de Oro, dirigió duras críticas al francés Kylian Mbappé, al considerar que el delantero del Real Madrid no merece coronarse con el galardón este año, ante la ausencia de títulos colectivos en su temporada, antes de la ceremonia de anuncio del ganador prevista para celebrarse en Londres el 26 de octubre.

Según el diario francés "Ouest-France" y la radio "Monte Carlo", Ferré puso en duda que Mbappé merezca el premio, al considerar que las cifras individuales por sí solas no bastan para decidir la competición, y que la conquista de los grandes títulos debe seguir siendo un criterio fundamental en la elección del mejor jugador del mundo.

Ferré afirmó que el Mundial y la Liga de Campeones representan los dos títulos más importantes a la hora de evaluar a los candidatos, y añadió que el jugador que no ha ganado ninguno de ellos le deja una sensación de carencia, aunque logre marcar goles de forma continua.

Las críticas del exdirectivo no se detuvieron en el balance de Mbappé, sino que se extendieron a su campaña mediática para promover sus opciones de ganar el Balón de Oro, después de que el delantero francés hablara en varias entrevistas de que merecía el premio, apoyándose en sus cifras goleadoras y en su condición de máximo goleador del Mundial.

En declaraciones a la radio "Monte Carlo", Ferré describió este método como un precedente inusual, señalando que la autopromoción pública por parte de los candidatos es algo extraño, y que se puso en contacto con varios miembros del comité de votación que manifestaron su descontento por la repetición de estas declaraciones.

Añadió que la creencia de que es posible influir en los votantes a través de las entrevistas repetidas refleja un error de cálculo, en referencia a los periodistas de distintos países que participan en la votación.

Al término de sus declaraciones, Ferré reveló su elección favorita para el premio, anunciando su apoyo al español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, al considerar que sus cualidades técnicas y su historial de títulos lo convierten en un jugador excepcional que merece competir por el galardón.