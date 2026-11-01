Besiktas dejó escapar este domingo una ventaja de 0-2. Las Águilas Negras parecían encaminadas hacia la victoria gracias a los goles de Leandro Trossard y Dusan Vlahovic, pero Kasimpasa reaccionó y marcó el empate a pocos minutos del final: 2-2. Besiktas sigue cuarto con diecinueve puntos. Kasimpasa, quinto, tiene dos puntos menos.

En Besiktas faltó por lesión el ex capitán del Feyenoord Orkun Kökçü. Václav Cerný sí estuvo disponible y fue titular. A la media hora, el equipo de Vincenzo Italiano se adelantó.

Ridvan Yilmaz fue clave en el gol. El turco controló el balón con calidad y se hizo espacio cerca del área. Además, su pase al hueco llegó a la medida de Trossard, que marcó desde cerca por el palo corto.

Después, Besiktas sobrevivió a una ocasión de Haris Hajradinovic y amplió su ventaja poco después del descanso. Michael Murillo recogió el balón en el área tras una pésima acción defensiva de Kasimpasa y se lo cedió a Vlahovic, que marcó.

Sin embargo, el partido se torció para los visitantes en el resto de la segunda parte. Primero encajaron el gol de Claudio Winck a la hora de juego. El brasileño cabeceó un centro de Hajradinovic en el segundo palo y el balón entró tras tocar en Nübel.

A tres minutos del final llegó también el empate. El preciso centro de Kerem Demirbay encontró al suplente Marcus Rafferty, que se adelantó a su marcador y remató con fuerza de cabeza: 2-2.