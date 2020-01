Los Glazer, el gran caos del Manchester United

De todos los grandes clubes de la Premier, nadie esta en una situación más complicada que el Manchester United.

El enorme crecimiento global de la Premier League como principal campeonato liguero de clubes en el mundo, unido al buen trabajo desarrollado por diferentes clubes que estaban varios peldaños más abajo y a la decepcionante actitud de algunos de los clubes más poderosos del país, ha generado que la actual temporada del fútbol inglés esté profundizando en algunos de sus clubes más gigantes. De todos ellos, nadie esta en una situación más complicada que el .

El club más grande de en la Era Premier y el más millonario del planeta fútbol debido a su grandeza acumulada en los noventa y primeros años del nuevo siglo, sigue a la sombra del Post-Ferguson. Ahora mismo, sólo 4 puntos lo separan de su ya negativa 5ª plaza y la 14ª que ocupa el . Esto, llevado a cifras, alcanza una herida histórica pues por vez primera desde el año inaugural de la Premier, 1992, los Red Devils no suman como mínimo 40 puntos antes de los primeros 24 partidos ligueros de la temporada. Es decir, es la peor de todas ellas.

Y todo, producto del caos generado deportivamente tras fracasar con David Moyes, Louis Van Gaal y José Mourinho consecutivamente, endeudándose con fichajes que jamás alcanzaron el nivel deseado, devaluando el valor de los jugadores y siendo incapaz de alcanzar las cotas que el club más gigantesco, necesita para seguir sobreviviendo. Cierto que Solsjkaer es una víctima más de la falta de planificación del club, pero sus números son muy pobres para lo que se necesita en momento de tantas dudas.

No hay plan, no hay ruta y no se sabe si arriesgar con los jóvenes o volver a hipotecarlo todo con un nuevo proyecto millonario que vacíe las arcas que cada día ya vacían la familia Glazer. Sí, el gran problema del Manchester United está en sus dueños, que compraron el club a base de endeudarlo, pues la adquisición se hizo por 950Mill€ y hoy, el club paga de lo que genera, 70 millones de euros al año sólo en intereses. Se calcula que, en general, la familia Glazer se ha llevado más de mil millones de euros de las arcas del club, entre dividendos y deudas. También ha vendido un buen lote de acciones a compradores desconocidos y pagan cantidades brutales a sus amigos del staff, sobre todo el criticadísmo Ed Woodward, persona que los Glazer colocaron como vicepresidente ejecutivo del club, que es quien toma ordenes de fichajes, pero que en su currículum se aprecia que es banquero de inversiones. El club le paga nada menos que 3.16 millones de libras cada temporada, siendo el director de club mejor pagado de la Premier, justo cuando lleva al club a ruinas diarias en el mercado de refuerzos.

Un problema global de la institución más ejemplar durante tantas décadas y que ha perdido el brillo de sus títulos y la energía de su juego, a medida que se endeuda, pierde potencial financiero y su imagen internacional se devalúa. Pocos niños decidirán hoy ser hinchas de un club desnortado, que no emociona y cuya fondo parece aun no haber llegado. La Premier y el fútbol mundial los necesita y todos empujan para una reacción inmediata en Old Trafford. ¿Será aun posible?