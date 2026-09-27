Los "genes del Barça" están presentes con fuerza: los equipos de LaLiga se refuerzan con exjugadores del Barcelona y el Real Madrid no es una excepción

Un informe periodístico reveló, este domingo, un gran acontecimiento en la Liga española que confirma la enorme calidad de las categorías inferiores del Barça.

El Barcelona lidera la clasificación de LaLiga con 5 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, tras lograr siete victorias consecutivas y un inicio histórico en el registro goleador.

Este desempeño destacado es prueba del extraordinario trabajo que realiza Hansi Flick, el director técnico, y del compromiso de todos los jugadores del equipo.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que jugar en el Barcelona no es tarea sencilla, y no todo jugador es capaz de triunfar como futbolista en las filas del conjunto blaugrana, tal y como quedó patente este verano con la salida de numerosos jugadores jóvenes de la academia.

La salida del Barcelona brinda la oportunidad a otros equipos de captar talentos, y LaLiga registra un notable aumento en los fichajes de jugadores que anteriormente jugaron para el Barcelona, ya sea en los equipos juveniles o en el primer equipo.

En total, 35 jugadores han vestido antes la camiseta del Barcelona y militan ahora en otros equipos, siendo el Racing de Santander y el Elche los únicos que no cuentan con ningún jugador que haya jugado antes para el club catalán.

Deportivo de La Coruña

Cuenta con: Aubameyang, Casadó, Adama, Adrià Altimira, Arnau Comas y Luismi Cruz.

El Deportivo es el equipo que más jugadores que vistieron antes la camiseta del Barcelona reúne en LaLiga, con seis jugadores.

Casadó juega cedido hasta el final de la temporada, y Aubameyang y Adama Traoré se incorporaron este verano.

Adrià Altimira y Arnau Comas, por su parte, pasaron varios años en las filas juveniles, mientras que Luismi Cruz jugó la temporada 2022/23 cedido al Barcelona Atlètic.

Real Betis

Cuenta con: Bartra, Bellerín, Abde Ezzalzouli y Junior.

El Real Betis tiene cuatro jugadores que anteriormente jugaron en el Barcelona. Y resulta interesante que todos ellos jugaran con el primer equipo en algún momento, pero sus trayectorias fueron completamente distintas.

Bartra ascendió en las categorías inferiores y pasó directamente al primer equipo, mientras que Bellerín se marchó siendo un jugador joven y luego regresó como profesional; Abde se incorporó al Athletic Club y luego subió al primer equipo, mientras que Junior se unió al primer equipo en 2019.

Celta de Vigo

Cuenta con: Ilaix, Jutglà, Marcos Alonso y Álvaro Núñez

El Celta de Vigo es el otro club de LaLiga que cuenta con cuatro exjugadores del Barcelona en sus filas.

Ilaix Moriba ascendió en la academia juvenil y llegó al primer equipo bajo la dirección de Koeman, mientras que Jutglà pasó un año entre el filial y el primer equipo; Marcos Alonso jugó entre 2022 y 2024, y Álvaro Núñez jugó cedido en el Barcelona Atlètic durante la temporada 2023/24.

Rayo Vallecano

Cuenta con: Balliu, Pelayo y Dani Cárdenas

El Rayo Vallecano, por su parte, cuenta con tres jugadores que se formaron en la academia juvenil del Barcelona.

La etapa de Iván Balliu y Pelayo Fernández allí es la que más perdura en la memoria, ya que ambos llegaron al filial, mientras que el portero Dani Cárdenas estuvo allí desde pequeño antes de trasladarse al Gavà en 2008.

Valencia

Cuenta con: Iker Córdoba, Arnau Martínez y Sergi Canós

El Valencia es el otro equipo de LaLiga que cuenta con tres exjugadores de la academia juvenil del Barcelona. Son Iker Córdoba, que jugó hasta el nivel del equipo juvenil; Arnau Martínez, que estuvo en la academia juvenil hasta 2016; y Sergi Canós, que se trasladó al Liverpool tras finalizar su etapa como jugador joven.

Real Sociedad

Cuenta con: Héctor Fort y Kubo

La Real Sociedad fichó al lateral Héctor Fort este verano, y ya contaba con el jugador japonés Take Kubo, uno de los egresados de la academia del Barcelona que se vio obligado a abandonar La Masia en 2015 debido a la sanción de la FIFA.

Deportivo Alavés

Cuenta con: Aleñá y Denis Suárez

El Deportivo Alavés también cuenta con dos jugadores que anteriormente jugaron en el Barcelona, que son Carles Aleñá y Denis Suárez.

Aleñá ascendió en las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, mientras que Suárez se incorporó al filial procedente del Manchester City, pero no gozó de suficientes oportunidades de juego con el primer equipo.

Espanyol

Cuenta con: Puado y Roberto

El Espanyol es el tercer equipo que reúne exjugadores del Barcelona en sus filas. El capitán Javi Puado jugó con el Barcelona en las categorías inferiores, mientras que el delantero Roberto, convocado recientemente por la selección española, pasó un año cedido del Málaga al Barcelona Atlètic.





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Real Madrid

El Real Madrid cuenta esta temporada con un jugador con historia en el Barcelona, que es Marc Cucurella.

El lateral izquierdo pasó varios años en las categorías juveniles del Barcelona, pero no llegó a jugar oficialmente con el primer equipo.

Atlético de Madrid

Grimaldo, lateral izquierdo en aquel momento, fue el jugador más joven en debutar en la historia del filial en Segunda División, con tan solo 15 años y 349 días, pero se trasladó al Benfica en enero de 2016.

Athletic Club

En el Athletic Club también hay un jugador que anteriormente jugó para el Barcelona en su juventud, y hablamos aquí de Robert Navarro, que se incorporó procedente del Osasuna en 2013 y pasó cinco años vistiendo la camiseta del Barcelona, hasta que el Mónaco lo convenció de marcharse.

Villarreal

Ilias Akhomach, el único jugador que anteriormente jugó para el Barcelona en el Villarreal, debutó con el primer equipo del Barcelona.

Tras dos etapas y más de una década en la academia juvenil, el extremo debutó bajo la dirección de Xavi, y luego se unió al "Submarino Amarillo" en un traspaso libre en 2023.

Sevilla

Peque Fernández juega en el Sevilla, tras haber jugado dos etapas en las categorías juveniles, y en 2022 se trasladó al Racing tras destacar en el Barcelona Atlètic.

Osasuna

La etapa de Raúl Moro, jugador del Osasuna, en el Barcelona tampoco fue destacada. Jugó con el equipo juvenil en la temporada 2018/19 antes de trasladarse a la Lazio.

Levante

Oriol Rey, centrocampista del Levante, tuvo una historia más larga en el Barcelona. Ascendió por prácticamente todas las categorías juveniles del club hasta llegar al primer equipo juvenil en 2017, cuando se marchó para unirse al filial del Leeds United.

Málaga

Adam Aznou, el lateral izquierdo residente en Rocafonda y amigo íntimo de Lamine Yamal, juega en el Málaga cedido por el Everton. Pasó tres años en la academia juvenil del Barcelona antes de trasladarse al Bayern Múnich en 2022.

Getafe

Kiko Femenía no tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo. Se incorporó al Barcelona Atlètic en 2011 como un jugador con enorme proyección, y fue seleccionado en la lista del equipo en la Liga de Campeones bajo la dirección de Guardiola, pero se marchó dos años después al Real Madrid Castilla sin dejar una huella reseñable.