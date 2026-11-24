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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio a conocer este martes los motivos que le llevaron a estimar el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol, anular la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol y restablecer la resolución del Comité Disciplinario. Confirma así el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, con victoria de Senegal sobre Marruecos por 1-0.

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La Federación Senegalesa había recurrido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que dio por perdida a la selección senegalesa la final del torneo por abandono y concedió la victoria a la selección marroquí por 3-0.

El caso ante el tribunal deportivo se centró en la decisión del árbitro Jean-Jacques Ndala de reanudar el partido en el minuto 109, después de que la selección senegalesa hubiera abandonado temporalmente el terreno de juego durante los polémicos incidentes que se vivieron en la final.

La Federación Senegalesa basó su recurso en el llamado «principio de las decisiones en el terreno de juego», al considerar que la decisión del árbitro de reanudar el encuentro, permitir que se completara y que se alcanzara un resultado deportivo no puede ser revisada.

Por su parte, la Real Federación Marroquí de Fútbol alegó que la decisión arbitral no está sujeta a dicho principio, ya que el caso se refiere a las consecuencias disciplinarias de la conducta de la selección senegalesa.

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La parte marroquí sostuvo que el abandono temporal del campo por parte de los jugadores de Senegal constituía una infracción de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones y que debería haber supuesto el final anticipado del partido. Además, acusó al árbitro de cometer un error de derecho y calificó su decisión de arbitraria.

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Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó estos argumentos y, tras estudiar las alegaciones de ambas partes, concluyó que la decisión de reanudar el partido o suspenderlo definitivamente correspondía exclusivamente a la potestad discrecional del árbitro.

¿Por qué consideró el tribunal correcta la decisión del árbitro?

El tribunal explicó en los fundamentos de la decisión, según el comunicado oficial publicado hoy, que el árbitro, cuando pitó la reanudación del juego en el minuto 109, había considerado que se daban las condiciones para completar el partido, después de que ambos equipos regresaran al terreno de juego y manifestaran conjuntamente su deseo de reanudarlo.

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En consecuencia, el panel arbitral entendió que los efectos de la decisión del árbitro se limitaron al terreno de juego, por lo que la decisión entra dentro del «principio de las decisiones en el terreno de juego».

El tribunal consideró que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones no son aplicables a este caso, y precisó que su finalidad es únicamente determinar el resultado del partido cuando la conducta de uno de los equipos lleva al árbitro a dar por terminado el encuentro de forma definitiva.

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Por tanto, el panel concluyó que el árbitro no cometió ningún error de derecho al decidir reanudar el partido, lo que dejó sin fundamento la decisión que había otorgado a Marruecos la victoria en la final.

¿Y la acusación de arbitrariedad contra el árbitro?

El tribunal no pasó por alto las circunstancias en las que el árbitro tomó su decisión, y reconoció que se vio obligado a resolver en un ambiente marcado por una «enorme tensión».

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No obstante, subrayó al mismo tiempo que esas circunstancias no bastan para calificar la decisión de arbitraria, y explicó que no se demostró que la valoración del árbitro se viera influida por factores ajenos al partido.

De este modo, el tribunal rechazó también el argumento de la Real Federación Marroquí de Fútbol de que la decisión arbitral había sido arbitraria.

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¿Y las sanciones disciplinarias?

En el plano disciplinario, el tribunal señaló que la Federación Senegalesa, su seleccionador, Pape Thiaw, y varios jugadores ya habían sido sancionados por la Confederación Africana de Fútbol mediante procedimientos disciplinarios independientes.

El panel arbitral consideró que esas sanciones independientes no alteran el desenlace del caso relativo a la decisión del árbitro de reanudar la final.

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Sobre la base de todos estos elementos, el Tribunal de Arbitraje Deportivo estimó por unanimidad el recurso de la Federación Senegalesa, anuló la decisión del Comité de Apelación de la CAF y restableció la resolución del Comité Disciplinario, con lo que confirmó el resultado de la final: victoria de Senegal por 1-0.

La Federación Senegalesa había presentado su recurso ante el tribunal deportivo el 25 de marzo de 2026, mientras que la vista del caso se celebró a puerta cerrada en la sede del tribunal, en la ciudad suiza de Lausana, el pasado 8 de octubre.

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El tribunal precisó que los fundamentos jurídicos completos de la decisión se han remitido a las partes y que la resolución íntegra se publicará más adelante, salvo que las partes soliciten que se mantenga confidencial.

Asimismo, el tribunal recalcó que su comunicado constituye un resumen no oficial destinado a los medios de comunicación y que únicamente el texto de la resolución escrita es jurídicamente vinculante.