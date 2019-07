Los fichajes que todavía podrían romper el mercado de pases de la Liga Águila

La situación de varias figuras cafeteras en el futbol internacional hace frotar las manos de los grandes del FPC con su posible contratación.

La Liga Águila regresó tras el parate de vacaciones y si bien hay equipos que ya tienen conformadas sus plantillas, todavía quedan dos semanas de mercado, tiempo de sobra para grandes sorpresas.

¿Cuándo cierra el mercado de pases de la Liga Águila?

Y es que la situación complicada de varios jugadores colombianos en el exterior tiene a los principales clubes del rentado local al acecho para ver si pueden cazar uno de estos cracks.

MIGUEL BORJA

Para nadie es un secreto que el delantero cordobés no la pasa nada bien en Palmeiras. Desde hace rato que perdió la titular en el Verdao y cada vez tiene menos rodaje con Luiz Felipe Scolari. Es por ello que el ex está buscando nuevos horizontes, eso sí, Palmeiras no lo va a dejar salir tan fácil y su ficha es bastante costosa, principal problema para quien quiera hacerse con sus derechos. En , Junior ha estado muy pendiente de su situación.

HAROLD PRECIADO

El ex fue uno de los pilares del Shenzhen F.C. en las dos campañas anteriores, pero en esta ha perdido protagonismo y aparte el jugador no ha terminado de adaptarse a , por lo que no vería con malos ojos su regreso a Colombia, donde ya ha sonado para volver. El pasado mercado fue vinculado con Atlético Nacional y Deportivo Cali.

FREDY GUARÍN

El nacido en Puerto Boyacá terminó su vínculo con el Shanghai Shenhua y se encuentra sin equipo. Si bien es cierto que Guaro espera seguir su carrera en Europa y ha sonado fuerte para volver a la , todavía no ha logrado confirmar su próximo destino, por lo que no sería loco verlo de regreso en el fútbol colombiano. En el pasado ya sonó para .

GUILLERMO CELIS

Una de las últimas perlas de Junior que no ha tenido un buen paso por el fútbol internacional. Fue vendido al , pero allí no tuvo lugar y empezó a ser cedido a diferentes equipos. Hoy está en de , donde tampoco ha tenido mucha continuidad. Junior trabaja fuerte en su repatriación, pero el equipo Sabalero no lo quiere soltar tan fácil (ni raja ni presta el hacha), pues quiere que el colombiano cumpla con su contrato así no lo tenga mucho en cuenta.