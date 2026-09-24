El partido de la Nations League entre Países Bajos y Alemania comenzó este jueves por la noche con un momento llamativo. Antes del pitido inicial se guardó un minuto de silencio en el Johan Cruijff ArenA por la fallecida Bartina Koeman, pero este se vio interrumpido por un aficionado que hizo un sonido de yodel.

Los jugadores de ambos países se habían reunido alrededor del círculo central para recordar el fallecimiento de la mujer del exseleccionador Ronald Koeman. Bartina Koeman murió la semana pasada a los 65 años y padecía cáncer de mama.

En el por lo demás silencioso Johan Cruijff ArenA, de repente se escuchó desde la grada un fuerte sonido de yodel. Poco después se reanudó el silencio y, al terminar, se escuchó un cálido aplauso desde las gradas, tras lo cual el árbitro Alejandro Hernández Hernández pudo dar comienzo al duelo.

En X, el incidente provocó casi de inmediato muchas reacciones de indignación. "Es una pena que una persona tenga que gritar durante el minuto de silencio", escribe un espectador, mientras otro responde: "Simplemente no poder estar en silencio durante unos segundos. Increíble".

Otros espectadores tampoco muestran mucha comprensión por la acción desde la grada. "¿Por qué siempre hay una persona? Un minuto de silencio, que ni siquiera dura un minuto completo", se lee con irritación en X.

Otro usuario escribe: "Tenía que ser uno el que hiciera un sonido de yodel durante el minuto de silencio por Bartina Koeman, la esposa de Ronald Koeman fallecida demasiado joven". Silvana también hace saber que le molestó: "Me habría gustado tener a mi lado a esa persona que se puso a gritar durante el minuto de silencio".

Al mismo tiempo, varios espectadores expresaron su reconocimiento por el homenaje a Koeman. "Muy bonito, ese minuto de silencio por Bartina Koeman. Respeto", escribe alguien.







