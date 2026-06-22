



Argentina gana 1-0 a Austria al descanso del Mundial de Estados Unidos gracias a un gol de Lionel Messi. En X, los espectadores neerlandeses comentan un incidente en el descuento en el que Lautaro Martínez evitó una tarjeta.

El campeón defensor arrancó fuerte en Dallas y obtuvo un penal tras una larga revisión del VAR, pero Messi falló desde los once metros. Poco después, el ‘10’ se redimió con un gran disparo desde fuera del área y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Sin embargo, poco antes del descanso llegó un momento que generó más revuelo en las redes que el tanto de Messi: con la jugada ya finalizada, Martínez propinó una clara patada por detrás a Konrad Laimer. El austriaco cayó, pero ni el árbitro ni el VAR intervinieron.

La jugada sorprendió a muchos espectadores. En X llovieron las quejas por la falta de tarjeta al delantero argentino: «Lautaro Martínez da una patada claramente a posteriori, pero simplemente se le pasa por alto», escribió un usuario. Otro preguntó: «¿Y yo que pensaba que dar una patada a posteriori era tarjeta roja?».

El VAR también fue criticado: «¿Está el VAR de vacaciones?» y «Martínez pisa después de la jugada y no hay tarjeta», comentaron. Algunos concluyeron que Argentina se había beneficiado otra vez.

Según el reglamento, una patada no implica roja automática; se requiere un acto desmedido o brutal. Por eso, algunos defienden la amarilla.

«Eso era simplemente amarilla», opina un tuit muy compartido. Entre los espectadores neerlandeses la jugada provoca enorme irritación. «Qué equipo más repugnante es Argentina», escribe alguien.

«De verdad que me repugna esa estúpida Argentina. Menudo equipo de merdas», añadía otro. También obtuvieron muchos apoyos mensajes como «Qué tipos tan terriblemente irritantes son esos argentinos» y «De verdad que son toda una pandilla de cabrones. Patadas tras la jugada, suplicando que les saquen tarjetas, es una banda de delincuentes».