Los espectadores neerlandeses, frustrados, dicen lo mismo sobre Saibari tras su nuevo golazo en el Mundial

Ismael Saibari volvió a dejar huella en el Mundial. El centrocampista, traspasado del PSV al Bayern de Múnich, adelantó a Marruecos ante Escocia a los 60 segundos con un gran gol. En las redes, los aficionados del PSV mezclan admiración y frustración.

El partido en el Boston Stadium apenas había comenzado cuando el mediocampista atacó. A los 71 segundos, el centrocampista ofensivo recibió en la derecha del área tras un pase de Brahim Díaz y, desde un ángulo difícil, soltó un disparo potente que se coló por la escuadra, dejando sin opciones al portero Angus Gunn.

Es su segundo golazo en pocos días: la semana pasada batió a Brasil con un magnífico globo sobre Alisson.

Su nuevo papel de héroe ha generado numerosas reacciones entre los aficionados neerlandeses en X, aunque la mayoría no se centran en el gol, sino en los 55 millones de euros que el PSV recibió del Bayern por él.

«Earnie (Stewart, N. del E.) quería vender a Saibari por una ganga; es escandaloso. El RB Leipzig pide 100 millones por un jugador de la misma calidad», escribe un aficionado del PSV, en alusión a la estrella marfileña Yan Diomande.

Otro hincha del PSV lo confirma: «En Eindhoven ya sabíamos que Saibari es un crack, ¡ahora lo sabe el mundo entero! Menudo golazo».

Otros creen que el PSV podría haber pedido más: «Podríamos haber vendido a Saibari por 75 millones después del Mundial; fue una tontería», opina un seguidor. Y otro concluye: «Saibari dijo que sí demasiado pronto».