Los espectadores, indignados tras el «escandaloso» comentario de un comentarista de la NOS sobre Cristiano Ronaldo

La retransmisión de la NOS del decisivo partido de la fase de grupos del Mundial entre Portugal y Colombia causó revuelo desde el inicio. A los pocos minutos, el comentarista Arman Avsaroglu criticó con dureza a Cristiano Ronaldo, lo que desató numerosas reacciones airadas en las redes sociales. Muchos espectadores consideran que el comentarista muestra su opinión personal de forma demasiado evidente.

Portugal necesitaba ganar en Miami para evitar que Colombia liderara el grupo K. Antes siquiera de que Ronaldo interviniera, Avsaroglu se centró en el capitán luso: «La selección rebosa talento portugués. Es sin duda una de las favoritas para ganar este torneo, pero bueno.¿Cómo resolver un problema como Ronaldo?», afirmó Avsaroglu.

«A veces es parte de la solución, pero quizá más a menudo sea el problema. ¿No estará obstaculizando el mejor juego de Portugal en los últimos años de su carrera? Si le preguntas a él, dirá que no», añadió.

Poco después añadió: «Portugal muestra poco movimiento; se necesitan más desmarques, pero Ronaldo ya no puede mantener el ritmo y quizá frena el juego».

Los comentarios del reportero de la NOS provocan una gran indignación en X. Decenas de espectadores acusan al comentarista de la NOS de no ser objetivo y de mostrar una aversión personal hacia Ronaldo.

«Está muy claro que el comentarista odia a Ronaldo. ¡Que no vuelva a comentar nunca más!», escribe alguien. Otro espectador responde: «Comentario escandaloso en la NOS durante el Colombia-Portugal. Ya es hora de que vuestros comentaristas aprendan a ser imparciales. Solo quiero disfrutar de la retransmisión en lugar de pasar quince minutos escuchando a alguien que insulta a Ronaldo».

Otro añade: «Lleva un cuarto de hora de partido y el comentarista no hace más que criticar a Cristiano Ronaldo. Es ridículo. Ya es molesto que exprese constantemente su opinión, pero un poco de respeto estaría bien».

Otro añadió: «He cambiado de canal en el Portugal-Colombia. El comentarista parece tener una campaña de odio contra Ronaldo. ¿Qué son estos comentarios tan escandalosos?».

Kenny Romer añade: «Es agotador ese comentarista del partido entre Colombia y Portugal. Está claro que Avsaroglu es fan de Messi, pero criticar a Cristiano Ronaldo a cada momento empieza a resultar irritante». Otro usuario escribe: «Es horrible esa tontería del reportero de la NOS sobre Ronaldo y Portugal. Ya es hora de que se jubile». Y alguien más opina: «El odio hacia Ronaldo por parte de ese comentarista de la NOS empieza a resultar repugnante».