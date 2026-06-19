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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sydney Jordan

Traducido por

Los espectadores están hartos de un jugador en particular durante el partido entre Estados Unidos y Australia

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En X, el árbitro Felix Zwayer y su equipo están en el punto de mira por sus decisiones en el Estados Unidos-Australia (2-0). 

En la primera parte, un autogol de Cameron Burgess y un cabezazo de Alex Freeman dieron el pase a Estados Unidos. 

Sebastian Berhalter pareció tocar el balón con el brazo al disputar un cabezazo con Nestory Irankunda, pero Zwayer, tras consultar el VAR, confirmó que no hubo penalti. 

Luego, Tyler Adams derribó a Connor Metcalfe tras un remate atrás de Irankunda, pero tampoco se señaló penal. 

Los Socceroos perdieron, pero los espectadores creen que merecían dos penaltis. «¿Lo estoy viendo todo mal o es que Australia ya debería haber tenido dos penaltis?», escribe alguien. «El VAR tiene miedo de Donald Trump», opina otro. 

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«Ese árbitro alemán ya fue sancionado por amaño de partidos, se entiende enseguida por qué», añade otro. Las críticas a Zwayer abundan en X. «Está tomando decisiones muy dudosas a favor de un equipo. Si EE. UU. avanza, veremos si es coincidencia o tendencia». 

Otros usuarios escriben: «Qué vergüenza este arbitraje…» y «Ese árbitro es un pésimo árbitro local». Para colmo, en el descuento Zwayer se tumbó en el césped con calambres. 

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