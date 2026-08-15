Los espectadores estallan de repente por completo en el minuto 22 por Dusan Tadic

Dusan Tadic está siendo duramente criticado en las redes sociales durante el Willem II - NEC. El delantero de 37 años del conjunto de Nimega apenas logró causar impresión en una primera parte complicada y recibe sobre todo duras críticas por una acción en el minuto 22.

El NEC lo pasó mal en el arranque y durante mucho tiempo apenas consiguió hacer tambalear la defensa del Willem II. De hecho, el conjunto local generó el primer peligro en el minuto cinco mediante una rápida contra, mientras que el NEC no firmó su primer disparo hasta el minuto 35: Adam Tahaui apuntó directamente al guardameta Karst de Leeuw.

Tadic tampoco apenas pudo dejar su sello en ataque durante la primera mitad. Un espectador se irrita por una acción en la que, según él, el serbio espera demasiado para intentar el disparo él mismo: "Tadic de verdad tiene que aprender a chutar antes por su cuenta".

Sin embargo, la mayor parte de la atención se centra en una acción del minuto 23 en la que Tadic cayó al suelo tras un contacto mínimo y pidió de forma insistente un penalti. En X, muchos espectadores están convencidos de que apenas pasó nada. "Aquí una amarilla para Tadic habría estado bien. Falla completamente al balón y luego simplemente lo convierte en una piscina", escribe Arthur.

Otros espectadores también creen que el delantero debería haber sido castigado. "Incomprensible que Tadic no reciba tarjeta amarilla por una actuación pésima. Qué vergonzoso piscinazo", dice una reacción, mientras otro escribe: "A Tadic aquí simplemente habría que enseñarle amarilla. Un piscinazo ridículamente malo".

La actuación del exdelantero del Ajax también despierta viejas irritaciones en otros espectadores. "Tadic todavía no lo ha desaprendido. Veinte minutos jugados y ya tres veces el cisne moribundo", se lee, mientras que otra persona escribe con cinismo: "¡Escandalosa falta sobre Tadic!"

Las críticas no se limitan al polémico momento del penalti. "Hola, NEC, ¿queréis quitarle rapidísimo a Tadic esos modales de 'estrella mundial'?", se pregunta un espectador, mientras otro dice: "Tadic es el hazmerreír del día. Qué piscinazo, ahí tendrían que haberle sacado amarilla. Qué payaso".







