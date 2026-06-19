Los espectadores estadounidenses no entienden nada y, de repente, durante el partido contra Australia, buscan en Google en masa una sola palabra

A mitad del partido del Mundial contra Australia, Estados Unidos gana 2-0. En los últimos minutos de la primera parte, la atención se centró en una jugada y en la regla de fuera de juego. Según Google Trends, los estadounidenses buscaron masivamente «offside» durante el encuentro.

El pico de búsquedas llegó tras el segundo gol estadounidense. Alex Freeman marcó de cabeza el 2-0 en el minuto 43, pero el linier levantó enseguida la bandera por fuera de juego; por eso, en un primer momento pareció anulado.

El tanto nació de un tiro libre: Antonee Robinson centró, Sergiño Dest remató, el balón se desvió y subió, y Freeman, el más rápido, cabeceó a bocajarro.

Tras revisar el VAR, el gol se confirmó: Freeman no estaba en fuera de juego cuando recibió el balón, a diferencia de su compañero Folarin Balogun, que no intervino en la jugada.

La jugada generó confusión entre los espectadores estadounidenses, que, según Google Trends, buscaron en masa el significado de «fuera de juego».

Para Estados Unidos fue una merecida recompensa tras una sólida primera parte. El equipo de Mauricio Pochettino mostró gran ímpetu desde el inicio y presionó constantemente a Australia. Los Socceroos sufrieron para liberarse y se quedaron atrás tras un autogol de Cameron Burgess.







