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Ruben van Bommel está causando una gran impresión entre los aficionados españoles este martes por la noche. El delantero del PSV está siendo una auténtica pesadilla para la defensa española en la primera parte del duelo de Champions League contra el Real Madrid y recibe una avalancha de elogios en X. El equipo de Eindhoven se fue al descanso con una ventaja de 0-1 gracias a un penalti transformado por Ivan Perisic.

Van Bommel pudo adelantar al PSV a los cinco minutos. El extremo superó a Éder Militão y se plantó frente a Thibaut Courtois, pero su disparo pasó rozando el poste.

Pese a esa ocasión fallada, el neerlandés está encantando a los espectadores españoles. A los 27 minutos, Van Bommel contribuyó con un bonito taconazo a una ocasión de Kodai Sano y también estuvo en el origen de una clara oportunidad para Sven Mijnans.

Su combinación de velocidad, fuerza física y técnica impresiona especialmente en España. «Fijaos bien en Ruben van Bommel. Una bestia física con muchísima técnica. Gran primera parte en el Bernabéu», escribe un espectador en X.

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Otro aficionado llega incluso a decir que Van Bommel ya es mejor que su padre, Mark. «Van Bommel hijo es mejor que Van Bommel padre y solo le he visto jugar 40 minutos».

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«Sé que no juegan en la misma posición, pero cómo regatea, su velocidad con el balón y lo bien que utiliza el cuerpo... Me gusta», continúa el entusiasmado espectador español. Otro también pronostica que el jugador del PSV llegará a ser mejor futbolista que su padre.

En las redes sociales ya hay incluso quien pide su fichaje por un gran club europeo. «Después de llevar años viendo a Van Bommel (léase: unos segundos), puedo decir con seguridad que este verano se marchará a un club de la Premier League por 60 millones de euros», escribe con ironía un espectador español.

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Un aficionado del Bayern de Múnich espera que el gigante alemán se ponga pronto manos a la obra para fichar al delantero, que, en su opinión, está dejando completamente en evidencia a Federico Valverde, Militão, Antonio Rüdiger y Marc Cucurella.

«Es el fichaje más evidente para el Bayern. Me enfadaré muchísimo si no lo fichan. ¡Tienen que ficharlo!», afirma. Otro espectador también cree que Van Bommel encajaría en varios grandes clubes europeos.

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Mientras tanto, un aficionado español lo compara con Kai Havertz. «Van Bommel es una especie de Havertz. Una buena presentación hoy para quienes aún no lo conocían». Otro espectador señala que el delantero ya impresionó en el AZ.