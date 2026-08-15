Los espectadores enloquecen de repente por completo con Dusan Tadic en el minuto 22

Dusan Tadic está siendo duramente criticado en las redes sociales durante el Willem II - NEC. El delantero de 37 años del conjunto de Nimega apenas logró causar impresión en una primera parte complicada y, sobre todo, está recibiendo muchas críticas por una acción en el minuto 22.

Al NEC le costó mucho en el arranque y durante un buen rato apenas consiguió hacer tambalear a la defensa del Willem II. De hecho, el equipo local generó el primer peligro en el minuto cinco tras una rápida contra, mientras que el NEC no firmó su primer disparo hasta el minuto 35: Adam Tahaui apuntó directamente al portero Karst de Leeuw.

Tadic tampoco apenas pudo dejar su sello en ataque durante la primera mitad. Un espectador se molesta por una acción en la que, según él, el serbio tarda demasiado en intentar su propio disparo: "Tadic realmente tiene que aprender a chutar antes por sí mismo".

Sin embargo, la mayor parte de la atención se la lleva una acción en el minuto 23 en la que Tadic cayó al suelo tras un contacto mínimo y reclamó con insistencia un penalti. En X, muchos espectadores están convencidos de que apenas pasó nada. "Aquí una amarilla para Tadic habría estado bien. Falla completamente el balón y luego lo convierte en un piscinazo", escribe Arthur.

Otros espectadores también consideran que el delantero debería haber sido sancionado. "Es incomprensible que Tadic no vea tarjeta amarilla por una actuación enormemente mala. Qué piscinazo tan vergonzoso", dice una reacción, mientras que otro escribe: "A Tadic aquí simplemente habría que enseñarle amarilla. Un piscinazo ridículamente malo".

La actuación del exdelantero del Ajax también despierta viejas irritaciones entre otros espectadores. "Tadic no lo ha desaprendido todavía. Veinte minutos jugados y ya tres veces el cisne moribundo", se lee, mientras que otra persona escribe con cinismo: "¡Escandalosa falta sobre Tadic!"

Las críticas no se limitan al polémico momento del penalti. "Hola, NEC, ¿queréis quitarle rapidísimo a Tadic esos aires de 'estrella mundial'?", se pregunta un espectador, mientras que otro dice: "Tadic es el hazmerreír del día. Vaya piscinazo, por eso tendrían que haberle enseñado amarilla. Qué payaso".







